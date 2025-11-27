Politički meč
Trogrlić: Hajdaš Dončić nema šanse protiv Plenkovića niti nokautom niti na bodove
Jerko Trogrlić, komunikacijski stručnjak, bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Ivana Hrstića s kojim je komentirao aktualnosti.
Jerko Trogrlić se osvrnuo na izjavu predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića koji tvrdi kako će "nokautirati Andreja Plenkovića na izborima u političkom smislu", a dodao je i kako bi "pobijedio i Zorana Milanovića da se kandidira za premijera".
"SDP i Možemo treniraju bolje nego HDZ i Plenković"
"Izbori nisu sutra i ne pašu nikome sutra, ne paše ni opoziciji u ovom trenutku da budu sutra. Ne možemo zanemariti da prvi put imamo kvalitetnu koordinaciju između dvije najjače lijeve oporbene stranke. SDP i Možemo se dobro koordiniraju, nameću teme u javni prostor.
U boksačkom smislu, treniraju puno bolje nego što to radi HDZ i Andrej Plenković, ali kada bi meč bio danas Hajdaš Dončić nema nikakve šanse protiv Plenkovića niti nokautom niti na bodove. Do izbora ima skoro tri godine, ako oporba nastavi sinkronizirano raditi, a HDZ pasivno gledati kako im se teme događaju i uzvraćati udarce kontinuirano i ne trenirati na kvalitetan način - može se dogoditi da se omjer i snaga promijene te da taj meč bude neizvjestan."
"Tomašević izgleda kao lider oporbe"
"U ovom trenutku Hajdaš Dončić nije pokazao da je zreo za biti lider oporbe i pobijediti Andreja Plenkovića, ali može napraviti napredak, kao što HDZ i Andrej Plenković nakon devet godina vladanja u pasivnosti i zadovoljstvu mogu nazadovati. Tomašević izgleda više kao lider oporbe. Izabrao je temu koja mu je kohezirajuća za spektar birača od centra prema lijevo. Kada imate desnicu u društvu koja je aktivna, onda nije problem aktivirati i one s vaše strane koji su razjedinjeni ili pasivni Dovodi se do polarizacije koja je u marketinškom smislu efikasna, ali u politološkom smislu može biti jako negativna za društvo."
