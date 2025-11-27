"U ovom trenutku Hajdaš Dončić nije pokazao da je zreo za biti lider oporbe i pobijediti Andreja Plenkovića, ali može napraviti napredak, kao što HDZ i Andrej Plenković nakon devet godina vladanja u pasivnosti i zadovoljstvu mogu nazadovati. Tomašević izgleda više kao lider oporbe. Izabrao je temu koja mu je kohezirajuća za spektar birača od centra prema lijevo. Kada imate desnicu u društvu koja je aktivna, onda nije problem aktivirati i one s vaše strane koji su razjedinjeni ili pasivni Dovodi se do polarizacije koja je u marketinškom smislu efikasna, ali u politološkom smislu može biti jako negativna za društvo."