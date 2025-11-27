Grmoja: Vlada je u panici. Ovo može biti početak njenog pada

Nikola Grmoja komentirao je na svojim društvenim mrežama uhićenje i razrješenje državnog inspektora Andrije Mikulića kao i druga razrješenja na zatvorenom dijelu Vlade.
Oglas
Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:
"Vlada je u panici jer su na današnjem zatvorenom dijelu sjednice smijenjene sve ključne figure u najvažnijim državnim poduzećima, od HŽ Infrastrukture do Hrvatske Pošte, gdje je pao i Jandrokovićev čovjek od povjerenja Čulo.
Smijenjen je i državni inspektor Andrija Mikulić, za kojeg je izdan nalog za uhićenje.
To su HDZ-ovi teškaši prve kategorije. I zato ovo više nije pukotina, ovo je politički potres u samom vrhu državne vlasti.
Uhićenja su očito pokušaj ograničavanja štete, ali taj manevar neće spriječiti istinu o sustavu koji je godinama građen na pogodovanju, korupciji i trgovini utjecajem i koji se sada se pred očima građana ruši sam od sebe.
Plenkoviću je već otišao dvoznamenkast broj ministara zbog afera i kriminala, a sada padaju i ljudi koji su upravljali državnim kompanijama i institucijama. To nije incident, to je raspad režima.
Ovo može biti početak pada Vlade, ako hrvatski narod kaže dosta.
Jer država se ne može graditi na korupciji i političkom uhljebništvu.
Ne može se voditi zemlja u kojoj ministri i direktori javnih tvrtki padaju kao domine, a institucije služe privatnim interesima umjesto građanima.
Most će biti glas naroda u ovoj prekretnici!
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas