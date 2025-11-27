Oglas

NOVA RAZRJEŠENJA

Grmoja: Vlada je u panici. Ovo može biti početak njenog pada

N1 Info
27. stu. 2025. 16:49
Ivo Cagalj/PIXSELL

Nikola Grmoja komentirao je na svojim društvenim mrežama uhićenje i razrješenje državnog inspektora Andrije Mikulića kao i druga razrješenja na zatvorenom dijelu Vlade.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Vlada je u panici jer su na današnjem zatvorenom dijelu sjednice smijenjene sve ključne figure u najvažnijim državnim poduzećima, od HŽ Infrastrukture do Hrvatske Pošte, gdje je pao i Jandrokovićev čovjek od povjerenja Čulo.

Smijenjen je i državni inspektor Andrija Mikulić, za kojeg je izdan nalog za uhićenje.

To su HDZ-ovi teškaši prve kategorije. I zato ovo više nije pukotina, ovo je politički potres u samom vrhu državne vlasti.

Uhićenja su očito pokušaj ograničavanja štete, ali taj manevar neće spriječiti istinu o sustavu koji je godinama građen na pogodovanju, korupciji i trgovini utjecajem i koji se sada se pred očima građana ruši sam od sebe.

Plenkoviću je već otišao dvoznamenkast broj ministara zbog afera i kriminala, a sada padaju i ljudi koji su upravljali državnim kompanijama i institucijama. To nije incident, to je raspad režima.

Ovo može biti početak pada Vlade, ako hrvatski narod kaže dosta.

Jer država se ne može graditi na korupciji i političkom uhljebništvu.

Ne može se voditi zemlja u kojoj ministri i direktori javnih tvrtki padaju kao domine, a institucije služe privatnim interesima umjesto građanima.

Most će biti glas naroda u ovoj prekretnici!

nikola grmoja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

