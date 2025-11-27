Sabor: Vladajući i oporba dijametralno suprotno vide proračun za 2026.

Oporbeni i vladajući saborski klubovi iznijeli su u četvrtak dijametralno suprotna viđenja o državnom proračunu za iduću godinu, koji je predložila Vlada, a o kojemu će danas raspravljati Hrvatski sabor.
I dok vladajući HDZ ističe da se predloženim proračunom još jednom potvrđuje stabilnost javnih financija, dosljedna i odgovorna politika Vlada, iz oporbe prstom upiru u inflaciju koja, naglašavaju, najviše pogađa građane koji žive od svog rada.
„Ovo je peta godina u kojoj je stopa inflacije veća od gospodarskog rasta, to, na žalost, postaje trajna mjera“, upozorio je Boris Lalovac (SDP), ocijenivši kako to znači da imamo ozbiljan, strukturni problem u ekonomiji.
Naveo je kako nije uspjela Vladina mjera zamrzavanja cijena hrane, a da zadnja četiri mjeseca rastu i troškovi režija. Vladu pita na temelju čega projicira da će stopa inflacije u idućoj godini biti 2,8 posto? HNB je poslovnim bankama isplatila preko milijardu eura da bi imali drugu najveću stopu inflacije u eurozoni, rekao je Lalovac.
Upravo Vladu, Nikola Grmoja (Most) označava glavnim generatorom inflacije, ustrajava da je njena odluka o ukidanju kune i prelasku na euro, dodatno potaknula inflaciju.
Na čemu rastemo, na potrošnji, na turizmu, EU fondovima, kazao je Grmoja i dodao kako je svaki osmi euro u proračunu europski. Upitao se i što će se dogoditi s Hrvatskom kad to prestane?
Mrak Taritaš (Glas): Ni sluha za ranjive skupine
Sandra Benčić (Možemo) analizira stvarne gubitnike i dobitnike proračuna za 2026. godinu i kaže kako će glavni gubitnici biti građani koji žive od rada i na kojima je „čitav teret Plenkovićeve inflacije“, a koja, dodaje, nije uvezena, nego je „interna i generirana iz ekonomskog modela koji već 10 godina generira premijer“.
Dobitnici su, dodaje, špekulanti na nekretninskom sektoru i trgovinski špekulanti.
Ovo je tipičan HDZ-ov proračun, ni sluha za ranjive skupine, ni za najveće izazove, dodaje Anka Mrak Taritaš (Glas).
Vladajući brane proračun
Vladajući snažno brane predloženi proračun za iduću godinu, za koji Predrag Štromar (HNS) kaže da je dobar i da tako treba nastaviti.
Rast gospodarstva je razvidan, na temelju njega raste i proračun, povećavaju se plaće, naknade umirovljenicima, deficit je ograničen ispod tri posto, a nadam se da će se i dalje smanjivati i javni dug, kaže zastupnik.
Miro Totgergeli (HDZ) ističe da se predloženim proračunom još jednom potvrđuje stabilnost javnih financija, dosljedna i odgovorna politika Vlade.
Pred nama je razdoblje odmjerenog, ali sigurnog rasta i snažnih ulaganja u ključne razvojne prioritete, ovaj proračun pokazuje da Hrvatska ostaje na putu stabilnosti i otpornosti u korist građana, radnika i gospodarstva poručio je.
I Ivica Kukavica, čiji DP prvi put sudjeluju u kreiranju proračuna, drži da je on uravnotežen, razvojan i u skladu sa svim preuzetim obvezama. Zadovoljan je izdvajanjem za demografiju, ističe ulaganja u razvoj stočarskog i mljekarskog fonda, te u sektor ribarstva, a na tragu Vladinih nastojanja da se osigura samodostatnost u hrani.
