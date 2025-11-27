Sabor: Vladajući i oporba dijametralno suprotno vide proračun za 2026.

Sandra Benčić (Možemo) analizira stvarne gubitnike i dobitnike proračuna za 2026. godinu i kaže kako će glavni gubitnici biti građani koji žive od rada i na kojima je „čitav teret Plenkovićeve inflacije“, a koja, dodaje, nije uvezena, nego je „interna i generirana iz ekonomskog modela koji već 10 godina generira premijer“.