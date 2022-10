Hajduković: Plaćenik sam jedino hrvatskih građana

Podijeli:







Saborski zastupnik Domagoj Hajduković gostovao je u N1 Studiju uživo u kojem je govorio o stanju u BIH, ratu u Ukrajini, a dotaknuo se i afere u INA-i.

“Perspektiva u BiH postoji od prije. Prije nekoliko godina Eruropska komisija im je dala 14 zadataka, a ispunjeno je samo, ugrubo govoreći, 25 posto. U novih osam točaka nisu dotaknuti ni izborni zakon, javna nabava niti sprječavanje sukoba interesa”, rekao je.

Ono što moramo znati, nakon invazije na Ukrajinu, rekao je, promijenio se stav EU o proširenju, oni to sad žele nastaviti jer nema alternative.

Navodi da je ovo za BiH ključan trenutak. “Ako se to sve ostavi u rukama unutarnjopolitičkim akterima, bojim se da to neće baš dati nekog rezultata”, rekao je te dodao: “Ono što je dobro je to da je prvi signal komisije da im europska perspektiva nije nedostižna i apstraktna nego bi trebala biti poticaj”.

Dotaknuo se i Srbije i Rusije

“Kod sankcija Rusiji EU koristi taktiku mrkve i biča, odnosno batine, negdje se ide malo oštrije, negdje malo blaže. “Činjenica je da od dolaska naprednjaka na vlast u Srbiji, ona nazaduje. Od zemlje koja je bila vodeća u integracijama postala je ona koja je zadnja, gotovo u rangu s BiH. Ne vidim da tu ima nekih dobrih vijesti za Srbiju ako tu nema nekih jasnih zaokreta”, rekao je.

Upitao se dokle Srbija može sjediti na dva stolca, navodeći da je vrijeme dvostrukih stolaca prošlo.

“Vučić je upao u jamu koju si je sam kopao. Sad i da želi napraviti zaokret prema Zapadu, nema to s kim napraviti, eutanazirao je oporbu. Njegovi su potezi, potezi očajnika, jasno je da su mu sad svi krivi, a Hrvatska je onda tu kriva za sve, to nije ništa novo u srpskoj politici”, rekao je te dodao: “Kad su u pitanju teške posljedice nepromišljenih odluka, onda je uvijek netko drugi kriv.”

Hajduković smatra da je u BiH ipak kompleksnija situacija, tu su uključene i SAD.

“Nažalost, proces održavanja izbora u BIH obilježen je nizom nepravilnosti, mislim da je u interesu pobjednika, u ovom slučaju Milorada Dodika da se glasovi ponovno prebroje. Sami izbori su pokazali koliko je BiH nedorasla nekim izazovima, u ovom slučaju izborima”, rekao je zastupnik.

Na pitanje je li on ruski plaćenik, Hajduković je odgovorio: “Plaćenik sam hrvatskih građana, oni me plaćaju i njima služim. U Rusiji nisam nikad bio, bio sam u Ukrajini i u Gruziji. Rekao bih da je to vrlo težak i krhak suživot Rusa i Gruzijaca. Gruzijci oklijevaju provocirati Rusiju, ali žele povratiti svoje teritorije”, rekao je te dodao.

Navodi kako u Gruziji postoji samo jedan granični prijelaz između Rusije i Gruzije, no većina Rusa Gruziju koristi kao tranzitnu zemlju.

“Zanimljivo je da je ruska strana na svom prijelazu postavila regrutacijski centar, tako da su ti ljudi odmah mobilizirani”, rekao je.

Komentirao je i aferu u INA-i

“Ako premijer misli da je konstruktivna kritika i javni diskurs nešto što ne valja, onda ne pričamo o demokratskom nego o totalitarnom sustavu. Mi radimo posao oporbe, to je kriziranje, ako zbog toga misli da smo plaćenici, onda to nije demokracija. Ja uvijek biram riječi kojima ću kritizirati, jer izjave ostavljaju posljedice na javnost”, rekao je.

Što se tiče INA-e, navodi, mislim da se tome mora pristupiti puno ozbiljnije.

“Mislim da bi prije svega trebali razgovarati kako se upravlja strateškim resursima. Ako ovo nije pokazatelj da ovdje ima svega, javašluka i lošeg upravljanja, onda ne znam što je to bilo”, rekao je te dodao: “Oporba neće dozvoliti da ta tema umre, a istraga je pokazala da se krakovi korupcijske hobotnice i sive rabote šire. Inzistirat ćemo da se to sve otkrije, a ako su za to znali članovi Vlade onda je to politička afera per exelence i to onda znači padanje iste.

