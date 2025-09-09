HDZ: Izbori u temeljnim, gradskim i županijskim organizacijama te Gradu Zagrebu

Redovni unutarstranački izbori u temeljnim, općinskim i gradskim organizacijama HDZ-a, organizacijama gradskih četvrti, županijskim organizacijama i Gradu Zagrebu provodit će se od 10. rujna do 15. prosinca, doznaje se u utorak toj stranci.
Oglas
Tko ima pravo sudjelovati?
Odluka o održavanju unutarstranačkih izbora donesena je na sjednici Nacionalnog odbora u lipnju, a prema Statutu HDZ-a izbori za čelnike općinskih, gradskih i županijskih organizacija održavaju u roku od šest mjeseci od održanih lokalnih izbora.
Na lokalnim unutarstranačkim izborima imaju pravo sudjelovati svi članovi HDZ-a upisani u evidenciju članstva do 9. rujna ove godine.
Održavanje izbornih skupština
Izborne skupštine u temeljnim ograncima održat će se od 25. rujna do 26. listopada a od 27. listopada do 24. studenoga u općinskim i gradskim organizacijama te organizacijama gradskih četvrti. Od 25. studenoga do 15. prosinca održat će se u županijskim organizacijama i Gradskoj organizaciji HDZ-a Grada Zagreba.
Izbori za predsjednike i potpredsjednike tih organizacija održat će se po načelu jedan član - jedan glas u nedjelju 26. listopada.
Drugi krug tamo gdje će biti potreban održat će se u nedjelju 2. studenoga.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas