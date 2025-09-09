Oglas

unutarstranački

HDZ: Izbori u temeljnim, gradskim i županijskim organizacijama te Gradu Zagrebu

author
Hina
|
09. ruj. 2025. 11:53
HDZ N1
N1 / Ilustracija

Redovni unutarstranački izbori u temeljnim, općinskim i gradskim organizacijama HDZ-a, organizacijama gradskih četvrti, županijskim organizacijama i Gradu Zagrebu provodit će se od 10. rujna do 15. prosinca, doznaje se u utorak toj stranci.

Oglas

Tko ima pravo sudjelovati?

Odluka o održavanju unutarstranačkih izbora donesena je na sjednici Nacionalnog odbora u lipnju, a prema Statutu HDZ-a izbori za čelnike općinskih, gradskih i županijskih organizacija održavaju u roku od šest mjeseci od održanih lokalnih izbora.

Na lokalnim unutarstranačkim izborima imaju pravo sudjelovati svi članovi HDZ-a upisani u evidenciju članstva do 9. rujna ove godine.


Održavanje izbornih skupština

Izborne skupštine u temeljnim ograncima održat će se od 25. rujna do 26. listopada a od 27. listopada do 24. studenoga u općinskim i gradskim organizacijama te organizacijama gradskih četvrti. Od 25. studenoga do 15. prosinca održat će se u županijskim organizacijama i Gradskoj organizaciji HDZ-a Grada Zagreba.

Izbori za predsjednike i potpredsjednike tih organizacija održat će se po načelu jedan član - jedan glas u nedjelju 26. listopada.

Drugi krug tamo gdje će biti potreban održat će se u nedjelju 2. studenoga.

Teme
HDZ unutarstranački izbori

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ