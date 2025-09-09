HDZ: Izbori u temeljnim, gradskim i županijskim organizacijama te Gradu Zagrebu

Izborne skupštine u temeljnim ograncima održat će se od 25. rujna do 26. listopada a od 27. listopada do 24. studenoga u općinskim i gradskim organizacijama te organizacijama gradskih četvrti. Od 25. studenoga do 15. prosinca održat će se u županijskim organizacijama i Gradskoj organizaciji HDZ-a Grada Zagreba.