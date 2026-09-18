"TRAŽE PREVIŠE"
Sindikati najavili štrajk, Holding i ZET im odgovorili
Zagrebački holding i ZET reagirali su na najavu sindikata o štrajku, poručivši da je smatraju neosnovanom jer su materijalna i druga prava zaposlenika uređena Kolektivnim ugovorom, čije obveze, kako navode, uprave oba društva u potpunosti poštuju.
Oglas
Iz Holdinga i ZET-a ističu da aktualne uprave svake godine povećavaju materijalna prava zaposlenika. Prema njihovim podacima, prosječna primanja komunalnih radnika u Zagrebačkom holdingu danas su 70 posto veća nego 2021. godine.
Primanja vozača ZET-a, koji čine najveću skupinu zaposlenika tog društva, u prosjeku su 63 posto viša nego 2021., dok su prosječna primanja svih zaposlenika ZET-a u odnosu na istu godinu povećana 59 posto. Posljednje povećanje provedeno je u siječnju ove godine.
Primanja zaposlenika oba društva od prošle su godine povećana dva puta. Osnovica je u svibnju 2025. povećana 15,6 posto, a od 1. siječnja 2026. za dodatnih 4,4 posto.
Tijekom ove godine sa sindikatima su vođeni pregovori o novom Kolektivnom ugovoru. Uprave su ponudile zadržavanje svih postojećih prava te novo povećanje osnovice plaće od 4,5 posto od 1. rujna 2026. godine.
Ponuda je uključivala i uvođenje indeksacije plaća prema kretanju potrošačkih cijena u Hrvatskoj. Ona bi se automatski primjenjivala od 1. siječnja 2027. u slučaju rasta potrošačkih cijena do pet posto, dok bi se u slučaju inflacije veće od pet posto ponovno pristupilo pregovorima.
Prema izračunu Holdinga i ZET-a, ponuđenim novim Kolektivnim ugovorom bilo bi osigurano povećanje osnovice plaće za ukupno devet posto, kao i buduće usklađivanje primanja zaposlenika s inflacijom.
Dogovor sa sindikatima ipak nije postignut. Kako navode dvije gradske kompanije, posljednji zahtjev sindikata tijekom postupka mirenja bio je povećanje osnovice u ZET-u za 15 posto, a u Zagrebačkom holdingu za 12 posto, i to od 1. rujna 2026. Sindikati su zatražili i indeksaciju plaća od 1. siječnja 2027. godine.
Zagrebački holding i ZET smatraju da zahtjevi sindikata znatno premašuju inflatorna kretanja te da bi njihovo prihvaćanje ugrozilo financijsku poziciju dvaju društava i mogućnost daljnjih ulaganja.
Unatoč najavljenim sindikalnim aktivnostima, iz Holdinga i ZET-a poručuju da žele nastaviti povećavati materijalna prava zaposlenika. Sindikate su pozvali na nastavak socijalnog dijaloga i pregovora o uvjetima novog Kolektivnog ugovora početkom sljedećeg tjedna.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas