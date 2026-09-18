Sindikati najavili štrajk, Holding i ZET im odgovorili

Dogovor sa sindikatima ipak nije postignut. Kako navode dvije gradske kompanije, posljednji zahtjev sindikata tijekom postupka mirenja bio je povećanje osnovice u ZET-u za 15 posto, a u Zagrebačkom holdingu za 12 posto, i to od 1. rujna 2026. Sindikati su zatražili i indeksaciju plaća od 1. siječnja 2027. godine.