(ne)izbor ustavnih sudaca
HDZ: Oporba ima mogućnost da ovaj današnji sramni potez ispravi
HDZ je s partnerima pokazao konstruktivnost, a političku odgovornost za neizbor ustavnih sudaca snosit će opozicija, poručio je predsjednik Odbora za Ustav Ivan Malenica (HDZ) nakon sjednice Odbora s koje su vladajući, bez oporbe, Saboru uputili prijedlog kandidata za Ustavni sud.
"Održali smo sjednicu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na kojoj smo utvrdili prijedlog tri kandidata za suce Ustavnog suda, a nažalost, predstavnici opozicije koji su inicirali sjednicu nisu sudjelovali u njezinu radu, što pokazuje da im otpočetka nije bio interes popuniti Ustavni sud", ustvrdio je u petak Ivan Malenica u Hrvatskome saboru govoreći o napuštanju sjednice zastupnika SDP-a i Možemo!.
Naglasio je da je HDZ i danas pokazao želju i volju da se tri suca Ustavnog suda izaberu, od početka pozivao na pregovore koje su iz opozicije prekinuli zbog dočeka rukometaša, te očekuje da se tri suca i izglasaju idućeg tjedna, 30. travnja.
"Sva tri kandidata ispunjavaju sve ono što je opozicija u javnosti govorila o tome kakvi bi trebali biti - to su osobe koje imaju pravničko znanje, iskustvo i integritet. HDZ je s partnerima pokazao konstruktivnost, a svu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda će snositi opozicija", dodao je Malenica.
Tri kandidata koja je HDZ-ova većina uputila na plenarnu sjednicu kao kandidate za tri nova suca Ustavnog suda su Željko Pajalić, Mladen Sučević i Goran Selanec, koji je, naglašavaju iz HDZ-a, bio uvjet lijeve oporbe.
"Oba kandidata, i Pajalić i Sučević, su ugledni pravnici u zreloj dobi s velikim iskustvom u pravnoj nauci, nedvojbeno je da nisu povezani niti s jednom političkom opcijom, ali od oporbe nismo čuli niti jedan razlog zbog čega ti ljudi nisu prihvatljivi", rekao je glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
Mažar: HDZ će sljedeći tjedan odgovorno ići u smjeru rješavanja i Ustavnog i Vrhovnog suda
Potpredsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Mažar očekuje da se idućeg tjedna, već u ponedjeljak, sazove sjednica i tog Odbora - na čijem je čelu Mostov Nikola Grmoja - s točkom davanja mišljenja predsjedniku Republike o kandidatima za predsjednika, odnosno predsjednicu Vrhovnog suda. Iako su na svim prijašnjim sjednicama tu točku skidali s dnevnog reda, sada će ju, najavljuju, podržati kako bi se popunjavanje i tog mjesta riješilo.
Naime, nakon što Odbor uputi mišljenje o saslušanim kandidatima, predsjednik Zoran Milanović mogao bi odmah na plenarnu sjednicu uputiti prijedlog jednog kandidata, a to bi bila Mirta Matić, kako bi se i o njoj glasalo 30. travnja.
"HDZ će sljedeći tjedan odgovorno ići u smjeru rješavanja i Ustavnog i Vrhovnog suda. Oporba do 30. travnja ima mogućnost da ovaj današnji sramni potez ispravi i da pokaže da je u stanju preuzeti bar minimum političke odgovornosti. Danas, ne samo da su iz SDP-a i Možemo! skinuli maske, nego su odustali od borbe za neovisno i samostalno pravosuđe, od izbora sudaca Ustavnog suda i od svojih kandidata", kazao je Mažar.
Odbacuju tezu oporbe da su imena kandidata predložena bez dogovora s njima.
"Do ovo troje kandidata smo došli temeljem razgovora koje smo vodili i prema kriterijima koje je oporba postavila, usvojili smo njihov ultimatum vezan uz Gorana Selanca, pokazali smo konstruktivnost, no ne vidim volju i interes oporbe da se tri kandidata izglasaju. Odbacujem te teze da smo mi nekakvim ultimatumom došli do prijedloga ova tri kandidata. Ja sam još u ponedjeljak rekao, prije predsjednika HDZ-a, da se iskristaliziralo nekoliko imena i mi smo, kad smo vidjeli da nema protivljenja, izašli van s tim imenima", poručio je Malenica.
Na pitanje jesu li do ta tri imena došli u dogovoru sa SDP-ovim Sašom Đujićem, koji je u ime lijeve oporbe s Malenicom vodio neformalne pregovore, Malenica je istaknuo kako je uvjet SDP-a bio da među tri kandidata bude Selanec. Ni na koga, dodao je, iz oporbe nisu stavili veto. HDZ-ovi zastupnici dodali su kako je i sam Đujić potvrdio da su o imenima razgovarali te opetovali da se danas vidi tko blokira, a tko nudi rješenja.
"U ponedjeljak se predsjedniku Republike šalju kandidati za Vrhovni sud, ukoliko odgovori do 30. travnja, imat ćemo priliku da na glasanju riješimo oba pitanja", zaključio je Mažar.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare