HDZ-ov načelnik kazneno prijavljen zbog ugrožavanja okoliša: "Dogodilo se što se dogodilo. Nismo ništa sakrivali"

"Ni Ston ni ostale tri pelješke općine nemaju svoja odlagališta. Dugo godina smo otpad odvozili u Neum i to je funkcioniralo dosta dobro, a potom smo imali pretovarnu stanicu u Orebiću pa je išao za Otočac. Sad je došlo do zastoja i dogodilo se što se dogodilo. Nismo ništa sakrivali, jer da jesmo ne bi nitko ni vidio ni čuo. Smeće je bilo na gomili i čim su otvoreni kanali mi smo to smeće pokupili“, objasnio je tada Antunica.