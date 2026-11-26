Na snimci se župan žali da nije mogao preko noći riješiti problem i da mu je "upitnik" zašto su drugi mogli iskoristiti priliku, a oni nisu. Ponovio je da se moglo asfaltirati "čudo od ceste" da je ravnateljica to htjela i da nitko nije mogao dokazati da oštećenja i pukotine nisu nastala u potresu, iako na snimci i sam priznaje da je šteta nastala zbog "dugogodišnjeg nemara onih prije".