oštećenja cesta
HDZ-ov župan smijenio ravnateljicu koja je odbila lažirati štetu od potresa? Objavljena snimka
Bjelovarsko-bilogorski župan, HDZ-ovac Marko Marušić prošlog tjedna smijenio je ravnateljicu Županijske uprave za ceste Natašu Koronc koja je odbila potpisati laž da su im ceste stradale u potresu.
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Marušić, nezadovoljan činjenicom da nisu povukli europska sredstva iz Fonda solidarnosti, negodovao je zbog odluke ravnateljice kojoj nedavno nije produžen mandat na čelu te ustanove.
Telegram je objavio i snimku razgovora s kolegija župana iz ljeta 2023. koji potvrđuje teze o pritiscima na tadašnju ravnateljicu.
Na sastanku kod župana bjelovarsko-bilogorskog načelnici i gradonačelnici otvoreno su priznavali da su ceste u njihovim mjestima propale zbog dugogodišnjeg nemara, ali su svejedno tražili da ih se prijavi pod štetu od potresa. Bili su uvjereni da nitko neće provjeravati jesu li doista stradale.
Na snimci se župan žali da nije mogao preko noći riješiti problem i da mu je "upitnik" zašto su drugi mogli iskoristiti priliku, a oni nisu. Ponovio je da se moglo asfaltirati "čudo od ceste" da je ravnateljica to htjela i da nitko nije mogao dokazati da oštećenja i pukotine nisu nastala u potresu, iako na snimci i sam priznaje da je šteta nastala zbog "dugogodišnjeg nemara onih prije".
Nataša Koronc tri godine od potresa nije htjela potpisati prijavu u kojoj bi tvrdila da su ceste oštećene kako bi se iskoristila sredstva iz Fonda solidarnosti EU. Istaknula je da nije bilo ranije evidencije niti prijava oštećenja, a da potres nije uništio prometnice potvrdile su i neovisne analize eksperata.
"Ni ugovoreni izvođač redovitog održavanja, koji je obavljao redovite preglede cesta i cestovnih objekata, nije evidentirao oštećenja koja bi se mogla dovesti u uzročnu vezu s potresom. Ni raspoložive ocjene stanja kolnika nisu pružale takvu osnovu za projektne prijave", izjavila je ranije Koronc za Telegram.
Moj Portal.hr je pisao da je upravno vijeće Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije izabralo Marinka Bartulovića za novog ravnatelja s tri glasa za i jednim protiv. Dodaju i da se Nataše Koronc također kandidirala za novi mandat. Na natječaj se ukupno javilo šestero kandidata, a nakon pregleda prijava Upravno vijeće utvrdilo je da troje kandidata nije dostavilo svu potrebnu dokumentaciju
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