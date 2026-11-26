"Ne znam o tom slučaju. Jedino što mogu reći je da su službenici u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa na raspolaganju svim obveznicima i svi mi dužnosnici, pa i ja, postupamo prema njihovim uputama. Ako je Kekin postupila prema uputi službenika, onda je odluka Povjerenstva apsurdna", poručila je Ahmetović.