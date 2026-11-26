OTVORENA PITANJA
Ahmetović o nagodbama: Nedopustivo je da ovako završavaju korupcijski slučajevi u kojima sudjeluju političari
SDP-ova saborska zastupnica Mirela Ahmetović komentirala je aferu Vjetroelektrane i nagodbe u korupcijskim predmetima, otvorivši pitanje političke odgovornosti Tomislava Ćorića.
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"Ne može se dopustiti da korupcijska kaznena djela u kojima sudjeluju političari završavaju nagodbama. To ne može biti dopušteno", istaknula je Ahmetović.
Upitala je koja je uloga Tomislava Ćorića u cijelom slučaju, istaknuvši da je njegov nekadašnji državni tajnik dobio uvjetnu kaznu od deset mjeseci. Otvorila je i pitanje identiteta osobe koja se pod inicijalima AP spominjala u porukama te odnosa Josipe Rimac i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.
Ahmetović je problematizirala i okolnosti u kojima se sklapaju nagodbe, podsjetivši na komunikaciju između Josipe Rimac i Ivana Turudića, u kojoj su se međusobno oslovljavali nadimcima Lipa i Radost.
"Zašto se nagodbe događaju u izvansudskom postupku između ljudi koji su prijatelji, Rimac i glavni državni odvjetnik, Lipa i Radost", kaže.
O slučaju Ivane Kekin
Komentirala je i odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o kažnjavanju Ivane Kekin zbog podataka o prihodima njezina supruga u imovinskoj kartici.
"Ne znam o tom slučaju. Jedino što mogu reći je da su službenici u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa na raspolaganju svim obveznicima i svi mi dužnosnici, pa i ja, postupamo prema njihovim uputama. Ako je Kekin postupila prema uputi službenika, onda je odluka Povjerenstva apsurdna", poručila je Ahmetović.
Anušićeva savjetnica
Imenovanje posebne savjetnice u Ministarstvu obrane Ahmetović smatra porukom mladim ljudima da u Hrvatskoj nemaju svi jednake prilike.
"Kad se ministar iščuđava da se etiketira one koji imaju stranačku iskaznicu HDZ-a... Nebrojeno je puta dokazano da se s tom iskaznicom može uspjeti", rekla je Ahmetović.
Smatra da imenovanje osobe koja je tek diplomirala na mjesto posebne savjetnice potpredsjednika Vlade šalje vrlo jasnu poruku mladima.
Na pitanje odnosi li se to isključivo na stranačke iskaznice HDZ-a ili i drugih političkih stranaka, Ahmetović je bila izričita: "Radi se samo o HDZ-u."
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