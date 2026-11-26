Uskok ih je teretio da su, koristeći politički utjecaj, nezakonito pogodovali poduzetniku Milenku Bašiću, investitoru u vjetropark Krš-Pađane. Pleslić i Žalac su bile optužene i da su intervenirale kako bi Bašićevoj tvrtki osigurale kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 130 milijuna eura. U optužnici se navodi da je Pleslić za svoje usluge primala najmanje 40.000 kuna mjesečno i proviziju od 92.000 eura.