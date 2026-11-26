Priznala krivnju
Odvjetnik Josipe Pleslić otkrio koliko je kazni dosad platila i hoće li tražiti odgodu zatvora
Nakon današnje treće nagodbe s Uskokom bivša državna tajnica Josipa Pleslić, nekada Rimac, u svim je postupcima osuđena na ukupno četiri godine zatvora i 450.000 eura novčanih kazni, od čega je, prema riječima njezina odvjetnika Ivana Gržića, dosada uplatila 70.000 eura.
"Ona plaća dinamikom kako je određeno presudama. Plaća redovito i uredno te se u cijelosti pridržava izrečenih presuda", rekao je Gržić nakon što je Pleslić u četvrtak na Županijskom sudu u Zagrebu postigla treću nagodbu s Uskokom u aferi Vjetroelektrane.
Gržić je kazao da Pleslić još nije dobila poziv za izvršenje zatvorske kazne, među kojima i za onu izrečenu nakon prve nagodbe s tužiteljstvom. "Još uvijek nismo zaprimili poziv, ali ga iščekujemo u kratkom roku", dodao je.
Upitan hoće li njegova branjenica zatražiti odgodu odlaska na izdržavanje kazne, Gržić je odgovorio kako će to ovisiti o "njezinim osobnim okolnostima". "Zakon točno propisuje iz kojih se razloga može zatražiti odgoda. Ako neki od razloga bude dovoljan za odgodu, tražit ćemo odgodu", rekao je.
Gržić je pojasnio i zašto je Pleslić priznala krivnju u sva tri postupka premda je šest godina tvrdila kako nije počinila kaznena djela za koja ju je teretio Uskok.
Gržić o priznanju Pleslić: Imali smo suđenje prije suđenja
"Smatrali smo da smo imali svojevrsno suđenje prije suđenje te da nisu bile najpovoljnije okolnosti upustiti se u suđenje pa smo ovime izbjegli neizvjesnost suđenja i sudske presude", precizirao je.
Josipa Pleslić i bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac priznale su u četvrtak krivnju u glavnom kraku afere Vjetroelektrane te su sporazumno osuđene na blaže kazne, kao i bivši pomoćnik ministra gospodarstva Domagoj Validžić.
Pleslić je dobila kaznu bezuvjetnog zatvora od godine i deset mjeseci te sporednu novčanu kaznu od 60.000 eura. Uz to, dužna je vratiti imovinske korist od 209.000 eura.
Žalac je osuđena na bezuvjetnu kaznu zatvora od jedne godine, dok je Validžiću izrečena uvjetna kazna od 10 mjeseci, uz rok kušnje od dvije godine.
Uskok ih je teretio da su, koristeći politički utjecaj, nezakonito pogodovali poduzetniku Milenku Bašiću, investitoru u vjetropark Krš-Pađane. Pleslić i Žalac su bile optužene i da su intervenirale kako bi Bašićevoj tvrtki osigurale kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 130 milijuna eura. U optužnici se navodi da je Pleslić za svoje usluge primala najmanje 40.000 kuna mjesečno i proviziju od 92.000 eura.
Današnja nagodba treća je za Josipu Pleslić u kaznenim postupcima proizašlima iz opsežne istrage pokrenute nakon njezina uhićenja u svibnju 2020. godine.
U rujnu ove godine već je priznala krivnju u aferi Sport i glazba, vezanoj uz namještanje državnih stručnih ispita, nezakonito zapošljavanje i malverzacije s potporama, za što je osuđena na godinu i osam mjeseci zatvora te novčanu kaznu od 130.000 eura.
Žalac se u studenome 2025. već javila u zatvor
Početkom studenoga nagodila se i u predmetu povezanom sa Sveučilištem u Zadru, gdje je zbog primanja mita osuđena na šest mjeseci bezuvjetnog zatvora.
Slučaj je tijekom proteklih godina privukao veliku pozornost javnosti i zbog poruka koje je bivša državna tajnica razmjenjivala s visokim državnim i stranačkim dužnosnicima, uključujući prepisku s Gabrijelom Žalac u kojoj se spominjala osoba inicijala AP te komunikaciju s današnjim glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem.
Bivša HDZ-ova ministrica Žalac u studenome 2025. javila se u zatvor u Remetincu zbog početka izdržavana zatvorske kazne u trajanju od dvije godine i sedam mjeseci zbog afere Softver.
Županijski sud u Zagrebu u lipnju 2025. sporazumno ju je osudio na dvije godine zatvora zbog preplaćivanja softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova (MRRFEU) kojem je bila na čelu.
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tada je izvijestio da je presuda rezultat sporazuma stranaka, budući da je Žalac priznala krivnju za svoje optužbe, a prije potpisivanja sporazuma uplatila je 200.000 eura na ime djelomične naknade štete, pri čemu nije isključeno pravo vjerovnika da potražuje naknadu ostale štete prema principu solidarne odgovornosti.
Žalac je u rujnu prošle godine na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena i na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno plaćanja privatnih troškova javnim novcem. I ta je presuda bila rezultat priznanja i nagodbe s EPPO-om koji je izvijestio da je tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila preko 9700 eura.
U svibnju prošle godine Žalac je sporazumno osuđena na uvjetnu zatvorsku kaznu nakon priznanja da je preko Josipe Pleslić sređivala polaganje državnog ispita za svog brata.
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