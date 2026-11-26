"Sad vidimo da je dobila manju kaznu da ne izruči ministre i suca. Ono što je najproblematičnije jest to što javnost nikad neće saznati tko je AP u porukama s Gabrijelom Žalac. Nikad se neće saznati što je sve bilo obuhvaćeno istragom, tko je sve znao i to će ostati skriveno od javnosti", rekla je Benčić.