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Benčić: Rimac je dobila manju kaznu da ne izruči ministre i suca
Saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić upozorila je na problematičnost sklapanja nagodbi u korupcijskim predmetima, istaknuvši da javnost na taj način ostaje uskraćena za niz važnih informacija. Objasnila je da javnost neće saznati sadržaj nagodbe ni dobiti uvid u spis koji bi postao javan tek dolaskom predmeta na sud.
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Osvrnula se na tri nagodbe u slučaju Josipe Rimac, podsjetivši na medijske napise od prije nekoliko godina prema kojima je Rimac tražila kaznu manju od pet godina zatvora, a zauzvrat je bila spremna teretiti troje ministara i jednog suca. USKOK tada, podsjetila je Benčić, nije pristao na nagodbu jer je smatrao da Rimac treba dobiti veću kaznu.
"Sad vidimo da je dobila manju kaznu da ne izruči ministre i suca. Ono što je najproblematičnije jest to što javnost nikad neće saznati tko je AP u porukama s Gabrijelom Žalac. Nikad se neće saznati što je sve bilo obuhvaćeno istragom, tko je sve znao i to će ostati skriveno od javnosti", rekla je Benčić.
Najavila promjene u sklapanju nagodbi
Istaknula je da u sklopu pregovora sa SDP-om veliku pozornost posvećuju upravo pitanju nagodbi u kaznenim postupcima.
"Nagodbe će biti pod daleko većom sudskom kontrolom i neće biti moguće za koruptivna kaznena djela od strane dužnosnika i onih koji su vršili javnu dužnost. Kad se radi o javnom interesu, morat će se ići na sud", poručila je.
Podsjetila je da je nekada u DORH-u i USKOK-u postojala uputa prema kojoj se u predmetima za koje postoji visok interes javnosti nisu sklapale nagodbe, nego se išlo na suđenje.
"Mi ćemo to vratiti i onemogućiti da se za teška i koruptivna kaznena djela koja počine dužnosnici ide na nagodbe", najavila je Benčić.
Kekin će pokrenuti upravni spor
Benčić je komentirala i odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o kažnjavanju Ivane Kekin, najavivši da će Kekin pokrenuti upravni spor.
Izrazila je uvjerenje da će Kekin taj spor i dobiti jer je, kako tvrdi Benčić, postupila prema pisanoj uputi samog Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.
Benčić je najavila i donošenje zakona o podrijetlu imovine te jačanje Poreznog USKOK-a ako Možemo! i SDP dođu na vlast.
O imenovanju savjetnice u Ministarstvu obrane
Komentirajući imenovanje posebne savjetnice u Ministarstvu obrane, Benčić je istaknula da smatra dobrom praksom da ministri imaju savjetnike, ali da to trebaju biti osobe koje svojim znanjem i iskustvom doista mogu pridonijeti njihovu radu.
"Ja ne znam o čemu netko tko je tek završio fakultet može savjetovati ministra, i to po pitanju obrane", rekla je Benčić.
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