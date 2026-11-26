"NE ZNAJU SMISAO ZAKONA"
Kekin kažnjena zbog sukoba interesa: "Žalit ću se. Kaznili su me jer sam prijavila veće iznose prihoda"
Predsjednica Odbora za zdravstvo Ivana Kekin (Možemo) je najavila da će protiv rješenja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa pokrenuti pravni spor. Naime, kažnjena je zbog podataka o prihodima supruga u imovinskim karticama za 2022. i 2023. godine.
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U reakciji na odluku tvrdi da je prijavila bruto iznose prema uputi službenika Povjerenstva te da je u karticama navela 165.651,32 eura više nego što je njezin suprug zaradio nakon plaćanja svih davanja.
"Za 2022. i 2023. u svojoj imovinskoj kartici prijavila sam ukupno 228.327,20 eura, odnosno 165.651,32 eura više nego što je moj suprug stvarno zaradio. Ukupna zarada nakon svih davanja bila je 62.675,88 eura. Nisam ništa sakrila, nego naprotiv – javnost je iz mojih kartica dobila sliku znatno većih prihoda mog kućanstva od stvarnih."
Pojašnjava da u trenutku predaje imovinske kartice nije imala točan podatak o neto iznosu. Kartica se, kako navodi, mora predati do 31. siječnja, kada Porezna uprava još nije obradila godišnje prijave poreza na dohodak. Zbog toga je od Povjerenstva zatražila uputu o tome koji iznos treba upisati.
"Voditelj njihove službe za imovinske kartice i usmenim i pismenim putem odgovorio mi je da u karticu mogu unijeti dostupan podatak, dakle bruto iznos, i eventualno u napomeni pojasniti situaciju. Povjerenstvo me sada kažnjava za postupanje po uputi njegove vlastite službe. Jedini stvarni propust bilo je upisivanje dohotka od kapitala (2700 eura) u pogrešnu rubriku."
"Članovi bi trebali poznavati smisao Zakona"
U reakciji se pozvala i na svrhu Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Navela je da imovinske kartice javnosti omogućuju uvid u to jesu li prihodi i imovina dužnosnika i njima bliskih osoba rezultat iskorištavanja javne funkcije. Ustvrdila je da je prijavila svaki primitak svoje obitelji te upitala koju je svrhu zakona prekršila upisivanjem iznosa većeg od onoga koji je suprug u konačnici zaradio.
"Članovi Povjerenstva trebali bi po svojoj funkciji poznavati smisao Zakona o sprječavanju sukoba interesa ili barem vlastita pravila, po kojima je postupao službenik Povjerenstva koji me savjetovao o upisu bruto iznosa. Protiv ovog rješenja Povjerenstva pokrenut ću upravni spor", zaključila je Ivana Kekin.
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