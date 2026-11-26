U reakciji se pozvala i na svrhu Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Navela je da imovinske kartice javnosti omogućuju uvid u to jesu li prihodi i imovina dužnosnika i njima bliskih osoba rezultat iskorištavanja javne funkcije. Ustvrdila je da je prijavila svaki primitak svoje obitelji te upitala koju je svrhu zakona prekršila upisivanjem iznosa većeg od onoga koji je suprug u konačnici zaradio.