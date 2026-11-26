oštar odgovor
Guverner HNB-a naljutio obrtnike: "Ne dižemo cijene 'da se nađe', nego da bismo preživjeli"
Hrvatska obrtnička komora (HOK) u četvrtak je, u reakciji na intervju guvernera Hrvatske narodne banke Ante Žigmana za Hinu, izrazila nezadovoljstvo načinom na koji se u kontekstu rasta cijena govori o ulozi obrtnika i poduzetnika, upozorivši kako je "neprihvatljivo od obrtnika očekivati da obuzdavaju inflaciju dok im država istodobno povećava troškove poslovanja".
Naime, guverner HNB-a Ante Žigman je u jučer objavljenom intervjuu za Hinu, upitan da objasni nedavnu izjavu da pristranost u percepciji inflacije može poticati novu inflaciju, kazao da se to odnosi na pitanje inflacijskih očekivanja, koja su nažalost u Hrvatskoj dio povijesti koja seže u razdoblje prije Stabilizacijskog programa, iz 1993. godine, kada je inflacija bila veća od 1000 posto godišnje. Zbog toga mnogi građani i danas percipiraju inflaciju na znatno većoj razini od one koju prikazuje službena inflacija, a ta povišena percepcija inflacije onda dovodi i do većih inflacijskih očekivanja.
"To je, na primjer, ona situacija u kojoj poduzetnici vide da drugi podižu cijene i onda ih i oni odluče podići, ali ne na razinu na koju su je podigli ostali, 'nego malo više, eto, neka se nađe'", izjavio je Žigman.
Iz HOK-a su u današnjem priopćenju istaknuli kako obrtnici svakodnevno snose posljedice rasta cijena energenata, sirovina, repromaterijala, najma i troškova rada, uz sve veća fiskalna i administrativna opterećenja. Za mnoge od njih, kako sunaveli, korekcija cijena nije pitanje veće zarade, nego opstanka na tržištu. Krajnje je vrijeme da se u raspravama o inflaciji prestanu zanemarivati uzroci rasta troškova poslovanja, poručili su iz HOK-a.
"Naš obrtnik ne podiže cijene zato da mu se nešto nađe, nego da bi mogao isplatiti plaće, podmiriti obveze prema državi i osigurati egzistenciju vlastite obitelji. Dok dio hrvatskog gospodarskog rasta počiva na europskim fondovima, brojni obrtnici nemaju takvo financijsko zaleđe", kazao je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.
Obrtnici, kako je naveo, vlastitim znanjem, radom i preuzimanjem rizika zarađuju kruh sebi i drugima. "Od njih se očekuje da budu produktivniji, povećavaju plaće, ulažu u razvoj, budu konkurentniji, plaćaju veća davanja i pritom ne podižu cijene. Koliko se još može tražiti od obrtnika prije nego što država preuzme svoj dio odgovornosti“, istaknuo je Kratohvil.
'Inflacija se ne suzbija povećavanjem troškova poslovanja'
Iz HOK-a su se posebno osvrnuli se na Žigmanovu ocjenu da povećanje plaća u javnom sektoru nije izravno vezano uz rast produktivnosti, nego uz rast troškova života i inflaciju. Iste troškove, kazali su iz HOK-a, osjećaju i obrtnici i njihovi zaposlenici, ali oni svako povećanje plaća moraju zaraditi na tržištu. Obrtnici nemaju proračun iz kojeg mogu pokriti rast vlastitih troškova, oni taj proračun pune, istaknuli su.
Napominju kako je u takvim okolnostima dodatno povećanje davanja dijelu paušalnih obrtnika od 2027. za HOK od početka bilo neprihvatljivo. "Ne može odgovor na rast državnih rashoda uvijek iznova biti posezanje u džepove onih koji stvaraju novu vrijednost. Održivost javnih financija mora se osigurati učinkovitijom javnom potrošnjom, širenjem baze poreznih obveznika i poticanjem gospodarske aktivnosti", istaknuli su iz HOK-a.
Navode kako podržavaju ulaganja u tehnologiju, obrazovanje i povećanje produktivnosti, no ističu pritom kako obrtnicima za takva ulaganja treba ostaviti više vlastitih sredstava, stabilnije uvjete poslovanja te im olakšati pristup europskim fondovima i povoljnijem financiranju.
U vremenu digitalizacije i umjetne inteligencije Hrvatska mora prepoznati i vrijednost obrtničkih znanja i vještina te nezamjenjivu ulogu obrtnika u obrazovanju kvalificirane radne snage, smatraju u HOK-u.
"Ako želimo održiv gospodarski rast koji se neće oslanjati na priljev europskih sredstava, upravo sada moramo jačati one koji stvaraju vrijednost vlastitim radom. Produktivnost se ne povećava novim nametima, konkurentnost se ne gradi administrativnim opterećenjima, a inflacija se ne suzbija povećavanjem troškova poslovanja. Dosta je prebacivanja tereta gospodarskih izazova na leđa obrtnika. Ne možemo istodobno biti izvor financiranja rastuće javne potrošnje, amortizer inflacije i nositelji budućeg gospodarskog rasta, a da nam se pritom sustavno povećavaju opterećenja i administracija. Obrtnici i poduzetnici ne mogu biti jedini od kojih se očekuje prilagodba,“ zaključio je Kratohvil.
Iz HOK-a su pozvali nadležne institucije da pri oblikovanju antiinflacijskih, fiskalnih i gospodarskih mjera uvažavaju specifičnosti obrtništva, stvarne troškove poslovanja i ograničene kapacitete malih gospodarskih subjekata. Hrvatskoj su, kako su kazali, potrebni snažni, konkurentni i održivi obrti koji će biti nositelji gospodarskog razvoja, a za to im je potrebno rasterećenje a ne nova opterećenja.
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