Naime, guverner HNB-a Ante Žigman je u jučer objavljenom intervjuu za Hinu, upitan da objasni nedavnu izjavu da pristranost u percepciji inflacije može poticati novu inflaciju, kazao da se to odnosi na pitanje inflacijskih očekivanja, koja su nažalost u Hrvatskoj dio povijesti koja seže u razdoblje prije Stabilizacijskog programa, iz 1993. godine, kada je inflacija bila veća od 1000 posto godišnje. Zbog toga mnogi građani i danas percipiraju inflaciju na znatno većoj razini od one koju prikazuje službena inflacija, a ta povišena percepcija inflacije onda dovodi i do većih inflacijskih očekivanja.