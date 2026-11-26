U akciji kodnog naziva Neptun VIII, usmjerenoj na osumnjičene teroriste i organizirani kriminal, policijske i granične snage iz 18 država – među kojima su i Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina te Crna Gora – provele su više od 41 milijun provjera kroz Interpolove globalne baze podataka. Rezultat su 395 podudaranja, od čega se čak 89 odnosi na osobe tražene zbog kaznenih djela povezanih s terorizmom.