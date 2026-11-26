NEPTUN VIII
Velika akcija Interpola: Uhićeni osumnjičeni teroristi, u Sloveniji "pali" putnici s lažnim putovnicama
Među uhićenima u velikoj prekograničnoj sigurnosnoj operaciji koju je koordinirao Interpol diljem Europe, Sjeverne Afrike i Bliskog istoka nalaze se i osobe povezane s istragama o terorizmu, priopćeno je iz te međunarodne policijske organizacije.
U akciji kodnog naziva Neptun VIII, usmjerenoj na osumnjičene teroriste i organizirani kriminal, policijske i granične snage iz 18 država – među kojima su i Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina te Crna Gora – provele su više od 41 milijun provjera kroz Interpolove globalne baze podataka. Rezultat su 395 podudaranja, od čega se čak 89 odnosi na osobe tražene zbog kaznenih djela povezanih s terorizmom.
Uhićenja u Alžiru, Tunisu i Albaniji
Tijekom operacije zabilježeno je nekoliko značajnih uhićenja na temelju međunarodnih tjeralica:
Alžir: Policija je uhitila osumnjičenog pripadnika terorističke skupine za kojim je bila raspisana Interpolova crvena tjeralica. Uhićenje je uslijedilo nakon razmjene informacija između alžirske i talijanske policije, što je omogućilo lociranje i nadzor osumnjičenika.
Tunis: Na temelju popisa putnika na brodu koji je stigao iz Italije, uhićen je osumnjičenik za terorizam tražen zbog pružanja logističke podrške. Uz njega je bilo povezano i Interpolovo narančasto upozorenje koje ukazuje na neposrednu terorističku prijetnju.
Albanija: Na graničnoj kontroli u zračnoj luci Rinas u Tirani, po dolasku s međunarodnog leta, uhićena je žena koju Turska traži zbog pravomoćne presude za članstvo u terorističkoj organizaciji. Albanski su policajci također identificirali osobe povezane s američkom tjeralicom za osumnjičenim stranim terorističkim borcem.
Osim kroz Interpolove sustave, zemlje sudionice zabilježile su još 281 podudaranje povezano s terorizmom putem nacionalnih baza i Schengenskog informacijskog sustava (SIS), što je istražiteljima pružilo ključne nove podatke o rutama kretanja i međunarodnim mrežama osumnjičenika.
"Terorističke mreže ne poznaju granice, a oni koji žele izbjeći pravdu iskorištavaju praznine između nacionalnih jurisdikcija. Operacija Neptun VIII pokazuje koliko je važno povezati granične policajce na terenu s međunarodnim obavještajnim podacima u stvarnom vremenu", poručila je direktorica Interpolova odjela za borbu protiv terorizma Maria Carmen Munoz.
Lažne putovnice u Sloveniji, kokain u Portugalu
Operacija, provedena uz potporu europske agencije za graničnu i obalnu stražu Frontex, razotkrila je i niz drugih oblika prekograničnog kriminala, uključujući krivotvorenje dokumenata, krijumčarenje vozila i trgovinu drogom:
Slovenija: U zračnoj luci u Ljubljani slovenska policija privela je dvoje putnika s krivotvorenim indijskim putovnicama i španjolskim vizama. Zbog sumnje na povezanost s aktivnostima stranih terorističkih boraca, odmah je pokrenuta detaljna istraga o njihovu stvarnom identitetu.
Krijumčarenje vozila: Službenici Interpola i Frontexa otkrili su tri vozila koja su prometovala između Italije i Alžira s preinačenim brojevima šasije, čime je razotkrivena ruta krijumčarenja automobila prema Sjevernoj Africi.
Portugal: Tijekom kontrole u zračnoj luci uhićene su dvije osobe osumnjičene za trgovinu drogom, nakon što je u akciji zaplijenjeno oko 290 kilograma kokaina.
Uz Hrvatsku, u operaciji Neptun VIII sudjelovale su Albanija, Alžir, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Crna Gora, Francuska, Grčka, Italija, Jordan, Libanon, Malta, Maroko, Portugal, Slovenija, Španjolska i Tunis.
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