SARAJEVO JAČA OBRANU
I BiH se ubrzano naoružava: Nabavljaju Bayraktare, Kangale, oklopne transportere, helikoptere,...
Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez najavio je nastavak modernizacije Oružanih snaga BiH, uključujući nabavu turskih bespilotnih letjelica Bayraktar TB2, oklopnih transportera Kirpi 2, protudronskih sustava Kangal, novih helikoptera i stacionarnog radara za nadzor zračnog prostora.
Na konferenciji za novinare povodom obilježavanja Dana Oružanih snaga BiH, 1. prosinca, Helez je istaknuo značajna ulaganja u vojnu opremu uz potporu međunarodnih partnera.
Nova vojna oprema trebala bi stići na temelju sporazuma o vojnoj financijskoj suradnji između Turske i BiH.
"U idućem, vrlo kratkom razdoblju, nadam se do Nove godine, trebao bi stići jedan kontingent transportera Kirpi 2, protudronskih sustava Kangal, Bayraktara TB2 i drugih manjih bespilotnih letjelica", najavio je Helez, javlja N1 BiH.
Nabavili i šest novih helikoptera
BiH je vlastitim sredstvima i uz financijsku pomoć Sjedinjenih Američkih Država nabavila i šest novih helikoptera. Potpisan je i ugovor o obnovi triju hangara u kojima će biti smješteni, vrijedan više od 7,2 milijuna eura.
Istodobno se u Turskoj i SAD-u školuje 60 pilota kako bi se riješio problem nedostatka letačkog kadra.
SAD je osigurao i sredstva za nabavu radijskih uređaja američke kompanije Harris, dok se od Njemačke nabavlja šest vozila za prijevoz opasnih tvari, vrijednih oko 1,5 milijuna eura.
NATO-ov paket pomoći vrijedan 35 milijuna eura
Helez je istaknuo da je u završnoj fazi realizacija NATO-ova paketa pomoći za jačanje obrambenih kapaciteta Oružanih snaga BiH, vrijednog 35 milijuna eura.
U sklopu tog programa provedena je specijalistička obuka na simulatorima za bespilotne letjelice, a očekuje se i isporuka simulatora s pripadajućom računalnom opremom te dvaju sustava bespilotnih letjelica za obuku, ukupne vrijednosti 760.000 eura.
S međunarodnim partnerima BiH ulaže i 7,2 milijuna dolara u jačanje kibernetičke sigurnosti Ministarstva obrane i Oružanih snaga.
Značajna sredstva stižu i iz Europske unije. Kroz Europski instrument mirovne pomoći BiH je dobila dvije tranše od po deset milijuna eura, dok treća, vrijedna 15 milijuna eura, obuhvaća terenska vozila i zaštitnu opremu.
Helez je najavio i novu tranšu od 20 milijuna eura.
"Planiramo nabavu stacionarnog radara koji nam je neophodan za kontrolu našeg neba", rekao je, dodajući da se na tom projektu radi gotovo cijeli njegov mandat.
SAD pozvao BiH u mirovnu misiju u Gazi
Ministar obrane otkrio je i da je BiH dobila poziv Sjedinjenih Američkih Država za sudjelovanje u mirovnoj misiji u Gazi.
"Ove godine dobili smo poziv Sjedinjenih Američkih Država da sudjelujemo u mirovnoj misiji u Gazi", kazao je Helez.
"Mi smo već spremni dati određene postrojbe u tu možda i najsloženiju humanitarnu misiju na svijetu", dodao je.
Pripadnici Oružanih snaga BiH već sudjeluju u međunarodnim mirovnim misijama, među ostalim i u Srednjoafričkoj Republici.
U četiri godine primljeno oko 4000 novih pripadnika
Uz modernizaciju naoružanja i vojne opreme, BiH intenzivno radi i na pomlađivanju svojih oružanih snaga.
"U četiri godine primili smo oko 4000 novih pripadnika, a ove godine oko 750 novih pripadnika Oružanih snaga", istaknuo je Helez.
Časnici se školuju na vojnim akademijama u deset stranih država, dok se trenutačno 128 kadeta nakon povratka s različitih akademija prilagođava sustavu Oružanih snaga BiH. Udio žena u oružanim snagama premašio je 12 posto.
Helez je istaknuo i da su plaće pripadnika Oružanih snaga i zaposlenika Ministarstva obrane ove godine povećane za 13,7 posto, što je četvrto povećanje u njegovu mandatu. Za nabavu novih uniformi ove je godine, uz pomoć međunarodnih partnera, izdvojeno oko 12,3 milijuna eura.
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