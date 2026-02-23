HDZ-ovka kritizirala Marković: "Gdje je taj novac za koji je govorila da ga je osigurala?"

Vijećnik SDP-a Mate Martinić je zahvalio županijskim vlastima jer su odlučile financirati kupnju zemljišta na kojem će se graditi nova škola u Supetru. "Bez obzira na različite strukture vlasti na gradskoj razini Supetra i županijskoj razini, postoji suglasje za gradnju škole u Supetru jer se iz godine u godinu povećav broj djece u tom gradu", rekao je Martinić.