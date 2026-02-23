HDZ-ovka kritizirala Marković: "Gdje je taj novac za koji je govorila da ga je osigurala?"

Skupština Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) u ponedjeljak je usvojila odluku o investiranju 797.000 eura za kupnju zemljišta površine 1.449 metara četvornih na kojem će se graditi nova škola u Supetru na Braču jer postoji potreba za njom pošto se na području tog grada iz godine u godinu povećava broj djece.
Za takvu odluku glasovalo je 36 županijskih vijećnika, uz jednog suzdržanog. Na razini splitsko-dalmatinske županije na vlasti je HDZ, dok u Gradu Supetru vlast ima SDP.
Vijećnik SDP-a Mate Martinić je zahvalio županijskim vlastima jer su odlučile financirati kupnju zemljišta na kojem će se graditi nova škola u Supetru. "Bez obzira na različite strukture vlasti na gradskoj razini Supetra i županijskoj razini, postoji suglasje za gradnju škole u Supetru jer se iz godine u godinu povećav broj djece u tom gradu", rekao je Martinić.
HDZ-ova vijećnica Danica Baričević je istaknula da je kupnja zemljišta, koju će financirati Splitsko-dalmatinska županija, "lijepa priča" na kojoj treba zahvaliti vlasti HDZ-a u županiji".
Baričević je kritizirala gradonačelnicu Supetra Ivanu Marković (SDP) zbog toga što je govorila da je osigurala sredstva za gradnju škole i time, po tumačenju Baričević, promovirala sebe.
"Gdje je taj novac za koji je gradonačelnica Marković govorila da je osigurala? Nema ga, jer grad Supetar je pred bankrotom," istaknula je Baričević.
Reagirao je SDP-ov vijećnik Martinić koji je, braneći postupke gradonačelnice Marković, rekao kako grad Supetar "nije pred bankrotom."
