Marković: Pet, šest muškaraca u crnom, instruirani od propalih političara, pokušavaju se staviti iznad institucija

Gradonačelnica Supetra, Ivana Marković, bila je gošća Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirala uklanjanjanje spornih dijelova murala. Naime, navijači su prije 15-ak dana iscrtali mural s imenom Jean-Michela Nicoliera, ali prije nekoliko dana mural je nadopunjen amblemom HOS-a te grbovima Vukovara i Škabrnje, što je izazvalo reakciju gradskih službi.
Oglas
"Jedna skupina građana, njih pet-šest, koji su i ovog puta bili obučeni u crno, instruirani od nekoliko propalih političara, pokušavaju se staviti iznad institucija i uvesti svoju samovolju. Na javnim površinama rade što oni misle da treba, bez suglasnosti grada i nadležnih službi i mi smo u tom slučaju napravili što smo trebali.
Kao gradonačelnica želim da se poštuje red u gradu i da se znaju jasne procedure. Mi već danima imamo skupine obučene u crno, skrivene iza marama s naočalama i kapuljačama.
Jutros su postupile službe na temelju naloga i sve ono što nije imalo suglasnost je uklonjeno", rekla je Marković i poručila da je poruka vrlo jasna.
"Država ima svoja pravila, zakone i procedure i legalno izabranu vlast. Ta vlast se može kritizirati, demokratskim metodama voditi prosvjedi, ali ako netko misli da može paradirati u crnom i ako netko misli da može vodit grad i državu na takav način i tjerati strah ljudima u kosti onda mi imamo problem. Moji sumještani to ne žele i ovi koji to rade izabrali su krivi put. Nevjerojatno je da se ovo u današnjoj državi događa", kaže Marković.
Odluka Ustavnog suda
Osvrnula se i na odluku Ustavnog suda koji je usvojio ogromnu većinu primjedbi koje su podnijeli predlagatelji iz Udruge Sjena, ali i deseci obitelji osoba s invaliditetom na odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.
"Mislim da bi nadležni ministar trebao ponuditi svoju ostavku", zaključila je Marković.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas