Marković: Pet, šest muškaraca u crnom, instruirani od propalih političara, pokušavaju se staviti iznad institucija

"Država ima svoja pravila, zakone i procedure i legalno izabranu vlast. Ta vlast se može kritizirati, demokratskim metodama voditi prosvjedi, ali ako netko misli da može paradirati u crnom i ako netko misli da može vodit grad i državu na takav način i tjerati strah ljudima u kosti onda mi imamo problem. Moji sumještani to ne žele i ovi koji to rade izabrali su krivi put. Nevjerojatno je da se ovo u današnjoj državi događa", kaže Marković.