ivana marković

Marković: Pet, šest muškaraca u crnom, instruirani od propalih političara, pokušavaju se staviti iznad institucija

N1 Info
|
18. pro. 2025. 10:03
SDP
sdp

Gradonačelnica Supetra, Ivana Marković, bila je gošća Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirala uklanjanjanje spornih dijelova murala. Naime, navijači su prije 15-ak dana iscrtali mural s imenom Jean-Michela Nicoliera, ali prije nekoliko dana mural je nadopunjen amblemom HOS-a te grbovima Vukovara i Škabrnje, što je izazvalo reakciju gradskih službi.

"Jedna skupina građana, njih pet-šest, koji su i ovog puta bili obučeni u crno, instruirani od nekoliko propalih političara, pokušavaju se staviti iznad institucija i uvesti svoju samovolju. Na javnim površinama rade što oni misle da treba, bez suglasnosti grada i nadležnih službi i mi smo u tom slučaju napravili što smo trebali.

HOS u supetru
Foto: Dalmatinski portal

Kao gradonačelnica želim da se poštuje red u gradu i da se znaju jasne procedure. Mi već danima imamo skupine obučene u crno, skrivene iza marama s naočalama i kapuljačama.

Jutros su postupile službe na temelju naloga i sve ono što nije imalo suglasnost je uklonjeno", rekla je Marković i poručila da je poruka vrlo jasna.

SDP
sdp

"Država ima svoja pravila, zakone i procedure i legalno izabranu vlast. Ta vlast se može kritizirati, demokratskim metodama voditi prosvjedi, ali ako netko misli da može paradirati u crnom i ako netko misli da može vodit grad i državu na takav način i tjerati strah ljudima u kosti onda mi imamo problem. Moji sumještani to ne žele i ovi koji to rade izabrali su krivi put. Nevjerojatno je da se ovo u današnjoj državi događa", kaže Marković.

Odluka Ustavnog suda

Osvrnula se i na odluku Ustavnog suda koji je usvojio ogromnu većinu primjedbi koje su podnijeli predlagatelji iz Udruge Sjena, ali i deseci obitelji osoba s invaliditetom na odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.

"Mislim da bi nadležni ministar trebao ponuditi svoju ostavku", zaključila je Marković.

