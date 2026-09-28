Isplativo
FOTO / Država rasprodaje 80 automobila: Najjeftiniji možete dobiti za 130 eura
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) objavilo je javni poziv za kupnju 80 vozila u vlasništvu Republike Hrvatske.
Među ponuđenim vozilima mogu se naći neki povoljniji primjerci, ali i neki skuplji. Tako su to modeli automobila od Chevrolet Avea, pa sve do BMW-a, Audija i Mercedesa.
Najjefiniji i najskuplji auto
Najjeftinije vozilo koje se nudi jest Mitsubishi Colt 1.3 Invite s početnom cijenom od 130,78 eura. Najskuplje vozilo je Land Rover Range Rover 4.4 SDV8 s početnom cijenom od 24.350,99 eura.
Među skupljim vozilima nalaze se i Audi A4 40 TDI Quattro Sport s početnom cijenom od 19.857,64 eura, Volvo XC60 2.0 D4 Momentum s početnom cijenom od 18.068,07 eura, kabriolet Mercedes SL 280 s početnom cijenom od 14.574,59 eura te Mercedes S-klase 350 D 4 MATIC s početnom cijenom od 13.000,00 eura.
Na natječaju su dostupna vozila različitih marki. Uključujući Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, Opel, Peugeot, Citroën, Renault, Ford, Hyundai, Volvo, Land Rover, Nissan i druge.
Zanimljivo, tu je i marka koja se uopće ne prodaje u Hrvatskoj. Riječ je o automobilu Chery Tiggo 2 iz 2019.. U pitanju je SUV kineskog proizvođača koji ne nudi svoja vozila u Hrvatsku, ali ga zato možete pronaći u Srbiji ili Bosni i Hercegovini.
Prodaju se i terenci za već od 355 eura
U ponudi se nalaze osobna vozila, kombi vozila, terenska vozila te jedna prikolica. Ponuda uključuje i kombi vozila kao što su Citroën Jumper 35 (262,60 eura), Fiat Ducato 2.8 D (261,30 eura), Mercedes Vito 109 CDI (243,75 eura), Peugeot Boxer 3.0 HDi (4.267,43 eura) i više modela Ford Transita.
U ponudi su i terenska vozila. Tako su tu Nissan Patrol 3.0 TDI Elegance (5.324,25 eura), Land Rover Range Rover Evoque 2.2 (11.328,90 eura), Mitsubishi Outlander 2.0 4WD Intense (355,87 eura), kao i spomenuti Chery Tiggo 2 1.5 VVT Luxury (2.471,36 eura).
U terenska vozila spada i quad Odes ATV Pathcross 1000 Max (5.600,00 eura).
Odakle državi ovi automobili?
Vrijedi napomenuti kako je mnogo vozila u ponudi prethodno bilo registrirano na području Europske Unije. To znači da se radi o autima iz uvoza na koje nije plaćena trošarina te su vjerojatno zato i zaplijenjena od strane Carine.
Stoga valja imati na umu i da je za registraciju vozila u Hrvatskoj potrebno je pri nadležnoj Carinskoj upravi izvršiti obračun i plaćanje troškova posebnog poreza na motorna vozila (PPMV) i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima te obaviti registraciju vozila uključivo ishođenje potvrde proizvođača i homologacije vozila. A sve to je dodatan trošak za budućeg vlasnika.
Također, kupac vozila dužan je nadležnoj Carinskoj upravi izvršiti prijavu kupnje vozila. I to radi obračuna i plaćanja uvoznih davanja (carina i PDV-a) i eventualnih troškova PPMV-a i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima u slučaju registracije vozila.
Kako se prijaviti na natječaj?
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Ulica Republike Austrije 14, u Zagrebu.
Isto možete napraviti i putem pošte na istu adresu do 27. listopada 2026. godine do 10:00 sati. Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pokretninu pojedinačno u zatvorenoj omotnici. Na prednjoj strani i poleđini omotnice obvezno je navesti redni broj iz oglasa uz upozorenje “Ponuda za kupnju pokretnina – ne otvarati“.
Vozila se mogu i pogledati. I to 12. listopada ove godine od 9:30 do 11:30 sati u prostoru garaže Ministarstva u Zagrebu, na adresi Novska ulica bb.
Dio vozila se nalazi na drugoj adresi. Ona se mogu pogledati na istočnom parkingu kompleksa Vjesnik. Na adresi Slavonska avenija 4, isotga dana u vremenu od 12:00 do 12:30 sati, prenosi Automobiliona.hr.
Otvaranje ponuda bit će javno. Isto će se održati u prostoru garaže Ministarstva, 27. listopada u 11:30 sati.
Kad završava natječaj?
Vozila se prodaju u zatečenom stanju “VIĐENO – KUPLJENO“. Ponude se zaprimaju do 27. listopada 2026. godine do 10:00 sati.
Kompletan natječaj, obrazac ponude te opisi vozila s cijenama i pripadajućim fotografijama nalaze se na mrežnim stranicama Ministarstva OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare