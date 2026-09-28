Nastavlja se drama oko Studenca. Trgovački lanac traži odbacivanje prijedloga za stečajem

“Goodwill nije samostalno unovčiv, ne može se odvojeno prodati niti založiti i ne može poslužiti namirenju vjerovnika (odnosno laički i pojednostavljeno rečeno, riječ je o “magli” i “dobrim željama uprave dužnika”). U stečaju bi vrijedio samo onoliko koliko bi netko platio za cjelokupno poslovanje dužnika iznad vrijednosti njegove imovine, a i taj bi iznos prvenstveno pripao bankama”, konstatira se u požurnici A&G-a.