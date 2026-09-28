PORUKA GRADONAČELNIKU
Drito napao Tomaševića zbog štrajka: "Nije nemoćni promatrač. Lov na vještice mora stati"
Na štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga osvrnuli su se i iz Drita, poručivši da gradonačelnik Tomislav Tomašević nije "nemoćni promatrač" te da odgovornost za stanje u gradskim sustavima snosi gradska vlast.
Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga počeo je u ponedjeljak u 3.30 sati nakon što sindikati i uprave gradskih poduzeća nisu postigli dogovor o novim kolektivnim ugovorima.
U ZET-u su obustavljeni redovni tramvajski i autobusni polasci, dok su problemi nastali i u dijelu komunalnih usluga.
"Tomašević nije nemoćni promatrač"
Na štrajk se oglasio Klub gradskih zastupnika Drito, koji odgovornost za stanje u gradskim sustavima prebacuje na zagrebačku vlast i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
"Tomašević nije nemoćni promatrač sukoba između sindikata i uprava gradskih poduzeća. On je osoba na poziciji moći i snosi odgovornost za stanje sustava kojim upravlja", poručuju iz Drita.
Navode kako su s jedne strane gradonačelnik i gradski sustav, a s druge radnici koji svakodnevno obavljaju, kako ističu, teške poslove, među kojima su i oni koji odvoze otpad sa zagrebačkih ulica. Zbog toga smatraju neprimjerenim da se gradonačelnik postavlja u ulogu žrtve i odgovornost traži kod drugih.
"Tomašević je imao dovoljno vremena za reorganizaciju Holdinga, ZET-a i gradske uprave"
Iz Drita podsjećaju da Tomašević Zagreb vodi više od pet godina te tvrde da je imao dovoljno vremena za reorganizaciju Holdinga, ZET-a i gradske uprave.
"Tu je priliku propustio. Danas se ne može predstavljati kao nemoćni promatrač problema koje je godinama imao priliku rješavati", navode.
Prema njihovu tumačenju, promjene u organizaciji mogle su donijeti unutarnje uštede koje bi se potom mogle usmjeriti u plaće radnika.
"Takve su promjene mogle stvoriti unutarnje uštede koje bi se zatim mogle usmjeriti u plaće radnika", poručuju iz Drita.
Sindikati su prije štrajka tražili povećanje osnovice od 13 posto u ZET-u i 12 posto u Holdingu, dok su uprave ostale pri ponudi povećanja osnovice od 4,5 posto.
"Lov na vještice protiv radnika mora stati"
Iz Drita pritom poručuju da razumiju nezadovoljstvo Zagrepčana zbog prometnih problema i komunalnih usluga, ali smatraju da se frustracija građana pogrešno usmjerava prema radnicima.
"Za kaos na ulicama, spor i neučinkovit javni gradski prijevoz i odvoz smeća nisu krivi radnici, nego oni koji stoje na njihovom čelu", tvrde.
Posebno se osvrću na komentare na društvenim mrežama u kojima se radnike ZET-a i Holdinga vrijeđa i naziva pogrdnim imenima. Iz Drita tvrde da se štrajkaše prikazuje kao građane drugog reda te upozoravaju na, kako navode, "otvoreni šovinizam i govor mržnje".
U priopćenju se osvrću i na komentare u kojima se poziva na masovna otpuštanja štrajkaša i njihovu zamjenu radnicima iz Nepala, Filipina i drugih zemalja.
"Time se ponižava dostojanstvo i jednih i drugih radnika", poručuju iz Drita.
Zaključno pozivaju građane da, umjesto međusobnog sukobljavanja, odgovornost za funkcioniranje javnih službi traže od gradske vlasti.
"Ne smijemo pristati na najstariji politički trik kojim zagrebačka vlast zlonamjerno građane usmjerava jedne protiv drugih umjesto da se ujedine i međusobno pomognu u zahtjevima prema Vlasti koja je izabrana da građanima osigura učinkovit javni prijevoz i čist grad, a radnicima omogući dostojanstven život! Ovaj lov na vještice protiv radnika mora stati!", zaključuju iz Drita.
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