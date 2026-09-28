Drito napao Tomaševića zbog štrajka: "Nije nemoćni promatrač. Lov na vještice mora stati"

Navode kako su s jedne strane gradonačelnik i gradski sustav, a s druge radnici koji svakodnevno obavljaju, kako ističu, teške poslove, među kojima su i oni koji odvoze otpad sa zagrebačkih ulica. Zbog toga smatraju neprimjerenim da se gradonačelnik postavlja u ulogu žrtve i odgovornost traži kod drugih.