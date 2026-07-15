Žanić o lobiranju direktora i glavnog tajnika HOO-a: Znam za dvije situacije, Banića se natjeralo da podrži Primorca

"Operativni dio HO-a to ne bi smio raditi", kazao je Žanić, naglasivši da predsjednici saveza imaju pravo zagovarati svog kandidata, ali da osobe koje upravljaju svakodnevnim poslovanjem Hrvatskog olimpijskog odbora ne bi smjele sudjelovati u takvim aktivnostima. Dodao je kako osobno nije bio izložen pritiscima, ali da je o takvim slučajevima čuo od drugih ljudi te da su neki o tome javno govorili.