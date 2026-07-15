USUSRET IZBORIMA
Žanić o lobiranju direktora i glavnog tajnika HOO-a: Znam za dvije situacije, Banića se natjeralo da podrži Primorca
Približavanje izbora za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora dodatno je zaoštrilo odnose unutar hrvatskog sporta, a predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Frane Žanić u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak otvoreno je podržao kandidaturu Josipa Varvodića te ustvrdio da hrvatskom sportu trebaju veća transparentnost, jasni kriteriji financiranja i promjene u načinu rada Hrvatskog olimpijskog odbora.
Žanić je pojasnio da podrška Varvodiću nije njegova osobna odluka, nego stav Upravnog odbora Hrvatskog odbojkaškog saveza. Na pitanje zašto podržava upravo Varvodića, odgovorio je da smatra kako njegov protukandidat Dragan Primorac nije predstavio svoj program, dok je Varvodić to učinio.
"Ne osobno ja, nego i odlukom Upravnog odbora Hrvatskog odbojkaškog saveza iskazali smo podršku gospodinu Varvodiću jer mislimo da ima bolji program, bolji tim ljudi iza sebe i da će biti bolje hrvatskom sportu. Hrvatski olimpijski odbor bolje će funkcionirati s gospodinom Varvodićem nego s gospodinom Primorcem."
Dodao je kako prema Primorcu nema ništa osobno, podsjetivši da je član Zdravstvene komisije Hrvatskog odbojkaškog saveza, no zamjera mu što se prije kandidature nije obratio Savezu.
"Mislim da je prvo trebao razgovarati sa mnom kao predsjednikom, predstaviti program i tek onda krenuti u kandidaturu. Ovako nam nije ni dao mogućnost da znamo da je kandidat."
"Sve mora biti jasno i transparentno"
Za razliku od toga, istaknuo je, Varvodić je razgovarao s predstavnicima sportskih saveza, predstavio svoj program i ljude s kojima namjerava raditi te ponudio jasnu viziju razvoja hrvatskog sporta.
Na pitanje kako komentira Primorčeve poruke o transparentnijem radu Hrvatskog olimpijskog odbora, Žanić je odgovorio da transparentnost smatra neupitnom obvezom svakog vodstva.
"Hvala Bogu da mora biti sve jasno i transparentno. I kod gospodina Varvodića će sve biti jasno i transparentno", rekao je, dodajući kako je iz razgovora s članovima Vijeća HOO-a stekao dojam da se dosad odluke često nisu donosile uz dovoljno informacija i rasprave.
Posebno je problematizirao navode da su pojedini ljudi iz operativnog dijela Hrvatskog olimpijskog odbora lobirali za Primorčevu kandidaturu.
"Operativni dio HO-a to ne bi smio raditi", kazao je Žanić, naglasivši da predsjednici saveza imaju pravo zagovarati svog kandidata, ali da osobe koje upravljaju svakodnevnim poslovanjem Hrvatskog olimpijskog odbora ne bi smjele sudjelovati u takvim aktivnostima. Dodao je kako osobno nije bio izložen pritiscima, ali da je o takvim slučajevima čuo od drugih ljudi te da su neki o tome javno govorili.
"Konačnu odluku moraju donijeti skupštinari"
Govoreći o prikupljenim potpisima podrške kandidatima, upozorio je da se iz njih ne može unaprijed zaključiti tko će pobijediti na izborima.
"Potpis kao potpis, ja mogu potpisati i za jednog i za drugog kandidata. To ne znači da sam za obojicu. Puno je ljudi potpisalo kandidaturu gospodinu Primorcu dok drugog kandidata nije bilo."
Istaknuo je da će konačnu odluku donijeti skupštinari na izborima 29. srpnja te da pobjednik, tko god to bio, mora dobiti potporu cijelog sportskog sustava.
Odbacio je tvrdnje da pet najvećih loptačkih sportova pokušava preuzeti kontrolu nad Hrvatskim olimpijskim odborom.
"Želim skinuti famu s teze da pet loptačkih sportova želi preuzeti kompletno kontrolu i financiranje Hrvatskog olimpijskog odbora. Osobno sam zadovoljan onim što Hrvatski odbojkaški savez dobiva i ne treba mi ni euro više. Ali želim jasne kriterije, transparentnost i da novac dolazi na vrijeme", poručio je.
Kao primjer problema naveo je dodatnih sedam milijuna eura koje je država osigurala za klubove. Također, na pitanje gdje je taj novac i je li Savez dobio objašnjenje zbog kašnjenja, naglasio je da odgovor nije dobio.
"Postavili smo pitanje i imali sastanke, ali suvisao odgovor nisam dobio. Stalno se nešto čeka. Previše je šumova i vakuuma."
Jednaka podrška za sve
Napomenuo je kako smatra da bi dolaskom Varvodića Hrvatski olimpijski odbor dobio "nove vjetrove", ali i da svi sportovi, bez obzira na veličinu ili olimpijski status, trebaju imati jednaka pravila.
"Moramo jednako podržavati olimpijske i neolimpijske sportove, lokalne zajednice, individualne i ekipne sportove. Svi moraju transparentno znati s čime raspolažu i kada će sredstva dobiti."
Na pitanje smatra li da su zbog podrške Varvodiću ostali bez određenih mogućnosti financiranja, odgovorio je kako nema dokaza, ali da mu se takav dojam nameće.
"Objašnjenje nisam dobio. Pretpostavljam da je to zato što javno stojim iza gospodina Varvodića."
Govoreći o aktualnim događajima u Hrvatskom olimpijskom odboru, uključujući ostavku Zlatka Mateše i druge slučajeve koji su izazvali pozornost javnosti, Žanić je rekao kako o pojedinim predmetima ne želi suditi bez odluke institucija.
"Kad se nekome nešto dokaže, taj će odgovarati ili neće odgovarati. Nisam za prozivanje bez dokaza", ustvrdio je pa priznao da mu je iznenadni odlazak Mateše bio neočekivan.
Na pitanje predstavlja li politička prošlost Dragana Primorca teret njegovoj kandidaturi, Žanić je odgovorio kako svaki kandidat ima pravo na politički angažman, ali da politika ne bi smjela odlučivati o izboru predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
"Dragan Primorac bio je ministar i ugledan je znanstvenik, to treba poštovati i cijeniti. Ali nije dobro da se bilo tko poziva na političku opciju. Na kraju će 29. srpnja svaki skupštinar glasati po svojoj savjesti."
"Nismo nezadovoljni količinom novca"
Na kraju je otkrio smatra li da je kampanja postala prljava.
"Iznenađujuće prljava. Puno se ljudi poziva na transparentnost i poštenje, a istodobno se udaraju ispod pojasa i nekima dira egzistencija. O konkretnim primjerima ću govoriti nakon izbora."
Odbacio je i tvrdnje da su upravo veliki loptački sportovi glavni problem hrvatskog sporta.
"Mi nismo nezadovoljni količinom novca, nego kriterijima i transparentnošću. Prvi ću se odreći dijela sredstava za hrvatsku odbojku ako će to pomoći nekom neolimpijskom ili manjem sportu da ode na europsko prvenstvo ili drugo važno natjecanje", zaključio je Frane Žanić.
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