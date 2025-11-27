Hoće li i Hrvatska uvesti karticu lijekova? "Slovenija je to vrhunski riješila"

"U Sloveniji ljekarnik ima zadatak da u karticu lijekova upiše svu terapiju koju pacijent uzima uključujući i lijekove koji su na recept preko fonda, također i lijekove koje pacijent uzima na privatni recept, a podrška su terapiji, koje je dobio od liječnika u privatnom sektoru. U tu se karticu upisuju i bezreceptni lijekovi i dodaci prehrani koji imaju klinički značajnu interakciju s postojećom terapijom. Nema smisla upisivati sve bezreceptne lijekove i suplemente koje pacijent uzima, ali ima smisla upisati sve što ima značajne interakcije s postojećom terapijom tako da liječnik u bolnici može imati potpuni uvid i dobro odlučiti o tome što je za pacijente sigurno, a što nije", objašnjava predloženi model predsjednica HLJK-a.