Novi lijekovi i nova pomagala na listama HZZO-a

Na liste lijekova i pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) uvršteni su novi lijekovi te nova pomagala za pacijente.
U redovnoj proceduri na liste lijekova HZZO-a stavljene su generičke paralele već postojećih lijekova, a od novih lijekova na listu su stavljeni lijekovi: tenekteplaza za trombolitičko liječenje kod akutnog ishemijskog moždanog udara, rekombinantni čimbenik VIII (efanesoktokog alfa) za kućno liječenje hemofilije, avapritinib za liječenje sistemske mastocitoze, niraparib za liječenje BRCA nemutiranog karcinoma jajnika, vosoritid za liječenje ahondroplazije, a enkorafenib za metastatski kolorektalni karcinom s BRAF V600E mutacijom.
Pomagala
Na Osnovnu listu pomagala stavljena su sljedeća pomagala: ortoze, ortopedske cipele, pomagala kod šećerne bolesti, pomagala za probavni sustav, stoma pomagala, pomagala za urogenitalni sustav, obloge za rane i pomagala za govor, dok su na Dodatnu listu pomagala stavljena pomagala iz skupine Proteze za noge (stopala).
HZZO nastavlja financirati rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije te pripravnički staž zdravstvenih radnika
U cilju zapošljavanja što većeg broja doktora medicine u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske, HZZO će i dalje financirati rad doktora medicine bez specijalizacije. Stoga je donesena odluka o izboru doktora medicine bez specijalizacije za koje će se financirati rad pod nadzorom, te je u prijedlogu Liste prvenstva uvršteno 266 kandidata.
Također se nastavlja i financiranje rada pripravnika – doktora medicine i magistara farmacije, te je donesena odluka o izboru pripravnika za koje će se financirati pripravnički staž osnovom Otvorenog javnog natječaja iz 2025. godine. U prijedlogu Liste prvenstva pripravnika uvršteno 4 kandidata i to 3 doktora medicine i 1 magistar farmacije.
Nakon provedenih natječaja, ugovorne zdravstvene ustanove i drugi ugovorni subjekti HZZO-a će sklopiti ugovore o radu s odabranim kandidatima, na osnovi kojih će HZZO u najkraćem roku sklopiti ugovore o financiranju s ugovornim zdravstvenim ustanovama i drugim ugovornim subjektima HZZO-a.
