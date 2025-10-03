Novi lijekovi i nova pomagala na listama HZZO-a

U redovnoj proceduri na liste lijekova HZZO-a stavljene su generičke paralele već postojećih lijekova, a od novih lijekova na listu su stavljeni lijekovi: tenekteplaza za trombolitičko liječenje kod akutnog ishemijskog moždanog udara, rekombinantni čimbenik VIII (efanesoktokog alfa) za kućno liječenje hemofilije, avapritinib za liječenje sistemske mastocitoze, niraparib za liječenje BRCA nemutiranog karcinoma jajnika, vosoritid za liječenje ahondroplazije, a enkorafenib za metastatski kolorektalni karcinom s BRAF V600E mutacijom.