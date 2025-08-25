NAJAVLJENA POSKUPLJENJA
Ljekarnička komora o novim cijenama: "Za svakog pacijenta obračunava se posebno. Neki će poskupjeti, neki neće"
Ovih dana objavljena je informacija da će od jeseni u ljekarnama započeti naplata usluge pripremanja magistralnih lijekova i galenskih pripravaka, koji nisu u sustavu ugovaranja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO).
Navodno bi, prema prijedlogu Hrvatske ljekarničke komore (HLJK) spomenute usluge izrade tih pripravaka (raznih krema, masti, sirupa, očnih kapi i sličnih proizvoda koje ljekarnici sami pripremaju, nap.a.) poskupjele i do 100 posto.
Slijedom informacije o poskupljenju, zatražili smo opšrinije objašnjenje Hrvatske liječničke komore (HLJK), a odgovore na upit dobili smo od predsjendice HLJK-a Ane Soldo.
U kolovozu je, kaže, završilo e-savjetovanje s članovima Hrvatske ljekarničke komore o Odluci o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i drugih sredstava koji nisu predmet ugovaranja s HZZO. Navedeni akt uređuje način formiranja cijena proizvoda u ljekarnama koji nisu predmet ugovaranja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
Jednake cijene svim građanima
"Akt ima svrhu da osigura jednake cijene svim građanima Republike Hrvatske bez obzira gdje živjeli, u Zagrebu ili na Visu primjerice, i bez obzira koliko je skupa izrada ili dostava nekog lijeka na adresu ljekarne čime se ujednačava pristup svim građanima na jednak način lijekovima kao najčešćoj medicinskoj intervenciji u zdravstvenom sustavu.
Vijeće HLJK-a je na prijedlog članova donijelo odluku o prijedlogu izmjene vrijednosti usluge za izradu magistralnih i galenskih lijekova u ljekarnama i galenskim laboratorijima te je ured HLJK pokrenuo postupak savjetovanja s članovima, kao obavezni postupak u donošenju akata", kažu u HLJK-u.
Cijena se sastoji od tri dijela
Nadalje ističu kako se cijena magistralnog i galenskog lijeka sastoji od tri dijela: supstance/tvari koje se koriste za izradu, ambalaže u koju se lijek pohranjuje nakon izrade te vrijednosti rada, odnosno vremena utrošenog za izradu lijeka.
"Cijena magistralnog lijeka se uvijek iznova izračunava za svakog pacijenta zbog različite doze i količine tvari te vrste ambalaže jer ne znamo unaprijed dozu niti količine lijeka. Udio vrijednosti rada u magistralnim i galenskim lijekovima u ukupnoj vrijednosti lijeka je promjenjiv. Magistralni lijekovi su lijekovi koji se na recept liječnika izrađuju za svakog pojedinačnog pacijenta u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem prikladnog sastava, u prikladnoj dozi i obliku. Ovisno o nabavnoj vrijednosti supstanci koje koristimo u izradi lijeka vrijednost rada može varirati od 10 do 40 posto vrijednosti cijene magistralnog lijeka za pacijenta. Rad se propisuje u skladu sa složenosti izrade i u skladu s pravilima koje propisuje farmaceutska tehnologija."
"Ne možemo govoriti o poskupljenju od 100 posto"
Sličan način formiranja cijene, kažu u HLJK, primjenjuje se i na galenske lijekove koji se izrađuju za pacijente prema recepturama propisanima u stručnim knjigama Republike Hrvatske ili zemalja članica Europske unije.
"Stoga ne možemo govoriti o povećanju od 100 posto niti možemo ujednačiti eventualno povećanje cijena za sve magistralne i galenske lijekove koji se izrađuju u našim ljekarnama jer vrijednost rada predstavlja jednu od tri kategorije koje utječu na cijenu lijeka, a to su supstance koje koristimo u izradi, ambalaža u kojoj pohranjujemo izrađeni lijek te rad koji je odrađen da bi se lijek izradio", pojašnjavaju nam iz Ljekarničke komore.
Više će poskupjeti kompleksniji lijekovi
Također napominju da se veliki broj magistralnih i galenskih lijekova nalazi na Listi lijekova HZZO-a te da se cijene za pacijente kojima liječnik propiše magistralni ii galenski lijek na recept, neće mijenjati.
"Ne možemo odgovoriti koliko ima tih lijekova jer je riječ o individualnim pripravcima za pacijenta koje propisuje liječnik. Za neke lijekove riječ je o povećanju cijene za nekoliko eurocenti dok za kompleksnije lijekove porast cijene može biti i više, teško nam je procijeniti" napominju.
U HLJK ističu i da se vrijednost rada ljekarnika u izradi magistralnih i galenskih lijekova nije mijenjala još od rujna 2016. godine.
"S obzirom na inflaciju u tom razdoblju od skoro 32 posto, značajan porast cijene energenata i drugih režijskih troškova, velikih troškova za ulaganje u laboratorijsku opremu te povećanja troškova plaća za ljekarnički tim, Vijeće je predložilo promjenu vrijednosti rada u ljekarnama u svrhu osiguranja održivosti izrade lijekova koji su pacijentima iznimno važni."
Nakon što se razmotre komentari pristigli u e-savjetovanju, Vijeće HLJK-a bi u rujnu ili listopadu trebalo donijeti odluku o novim vrijednostima rada u ljekarnama.
