Ljekarnička komora o novim cijenama: "Za svakog pacijenta obračunava se posebno. Neki će poskupjeti, neki neće"

"Cijena magistralnog lijeka se uvijek iznova izračunava za svakog pacijenta zbog različite doze i količine tvari te vrste ambalaže jer ne znamo unaprijed dozu niti količine lijeka. Udio vrijednosti rada u magistralnim i galenskim lijekovima u ukupnoj vrijednosti lijeka je promjenjiv. Magistralni lijekovi su lijekovi koji se na recept liječnika izrađuju za svakog pojedinačnog pacijenta u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem prikladnog sastava, u prikladnoj dozi i obliku. Ovisno o nabavnoj vrijednosti supstanci koje koristimo u izradi lijeka vrijednost rada može varirati od 10 do 40 posto vrijednosti cijene magistralnog lijeka za pacijenta. Rad se propisuje u skladu sa složenosti izrade i u skladu s pravilima koje propisuje farmaceutska tehnologija."