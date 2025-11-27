Povučena odluka o skupim lijekovima, HZZO odgodio raspravu

Vijest o tome u javnost je ovog tjedna plasirao saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot, tvrdeći da bi takva odluka dovela do urušavanja zdravstvenog sustava i onemogućila liječenje onkoloških pacijenata. Iz udruga koje zastupaju prava onkoloških bolesnika i njihovih obitelji, udruženih u platformu Onkologija.hr, iskazali su bojazan da bi se prebacivanje troška ovih terapija na prenapregnute bolničke proračune moglo negativno odraziti na osiguravanje terapija za najteže bolesnike.