Hoće li poskupljenje dopunskog osiguranja poboljšati usluge u zdravstvu? Evo što nam kaže stručnjak
Predstavnik koalicije udruga u zdravstvu Ivica Belina, u petak 21. studenoga potvrdio je da bi s početkom iduće godine polica dopunskog osiguranja trebala poskupjeti sa 111,49 eura na 180 eura godišnje, što je rast od 62 posto. Pritom je kritizirao izostanak transparentnosti cijele priče, a u manje od tri dana, dosta se promijenilo.
Naime, kako je sam istaknuo tijekom gostovanja u Novom danu, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) nije ponudio građanima informacije koje ih se direktno tiču.
"Samo savjetovanje nije bilo javno ili dostupno, barem prvotno", rekao nam je danas Belina pa istaknuo:
"Super je da su to promijenili pa se sad svi građani mogu informirati o detaljima prijedloga, a usput uputiti primjedbe, prijedloge ili komentare."
HZZO je naknadno uvrstio taj dio na službenim stranicama?
"Da, nisam to vidio u petak prije gostovanja na N1, ali u međuvremenu sam dobio informaciju o njegovom postojanju."
Službene stranice HZZO-a
Dana 17. studenoga 2025. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja s javnošću o nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja
- Odluka o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja
- Obrazloženje
Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Odluke o izmjeni - Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja do 17. prosinca 2025. godine na e-mail adresu: [email protected].
Cijena je bila nerealna
Može li uključivanje javnosti išta promijeniti u smislu da se eventualno odustane od poskupljenja?
"To je gotova stvar jer HZZO nema prostora za manevar. Cijene su porasle u svim područjima i zdravstvo mora održati korak. Moramo priznati da je cijena dopunskog osiguranja bila nerealna, a u njoj imate apsolutno sve, od liječenja, lijekova, pomagala, pretraga... Ali, mi ne znamo koliko sve to košta jer smo navikli da nam je osiguranje "besplatno". Kad bi se transparentnije znalo kamo novac ide, tad bi se podigla svijest o troškovima i financijskoj slici unutar sustava."
Belina u svakoj prilici naglašava potrebu za transparentnosti i uključivanju javnosti u ovakve prijedloge, kasnije i odluke.
"Na ovaj način građani samo vide da osiguranje poskupljuje za 62 posto, ali ne vide gdje je išao novac, koliko ga nedostaje i na koji će se način trošiti. Time se ne gradi povjerenje. Zato je potrebna dugotrajna edukacija građana, upućivati ih na to što dobivaju za taj novac i koliko bi to inače koštalo, koliki su kapaciteti javnog zdravstva, a koliki privatnika i koliko pregleda ili većih zahvata kod privatnika zapravo financira HZZO."
Poskupljenje za održavanje postojećeg stanja
Na koji će se način sustav poboljšati kad dođe do poskupljenja? Hoće li se poboljšati?
"Mislim da je ovo održavanje postojećeg stanja, svojevrsni status quo. Moramo priznati da je cijena dopunskog bila nerealna svih ovih godina", ponovio je Belina.
Ipak, htio je pojasniti nešto, a tiče se više dijagnostičkih postupaka kod privatnika nego u javnom sektoru.
"Riječ je o podacima za ovu godinu zato što smo imali preuređenja bolnica pa su se neki pregledi prebacili na privatnike. Do kraja godine bi to trebalo biti gotovo pa se slobodno može reći da je aktualna situacija iznimka, a ne pravilo, pa bi već od iduće godine ponovno više specijalističkih i dijagnostičkih postupaka trebalo biti obavljeno u javnom sustavu."
Vide li se naznake promjena u sustavu kroz rad aktualne ministrice Irene Hrstić, posebno ako se usporedi s prethodnikom Vilijem Berošem?
"Prerano je za govoriti o tome, trebala je dosta stvari sanirati. Ali, neke pripreme dijela reformskih promjena su počele i nadam se da će to biti vidljivo do kraja godine", zaključio je na kraju Belina no nije želio specificirati o čemu se radi jer to prepušta onima koji ih provode.
Zato je još jednom napomenuo potrebu za transparentnosti i uključivanju građana u sve bitne promjene koje se tiču zdravstvenog sustava. Jer, one se automatski tiču i njih...
