Hoće li poskupljenje dopunskog osiguranja poboljšati usluge u zdravstvu? Evo što nam kaže stručnjak

"To je gotova stvar jer HZZO nema prostora za manevar. Cijene su porasle u svim područjima i zdravstvo mora održati korak. Moramo priznati da je cijena dopunskog osiguranja bila nerealna, a u njoj imate apsolutno sve, od liječenja, lijekova, pomagala, pretraga... Ali, mi ne znamo koliko sve to košta jer smo navikli da nam je osiguranje "besplatno". Kad bi se transparentnije znalo kamo novac ide, tad bi se podigla svijest o troškovima i financijskoj slici unutar sustava."