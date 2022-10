Podijeli:







Izvor: N1

Saborski zastupnik i član vladajuće većine Dario Hrebak izjavio je u četvrtak u Hrvatskom saboru da je dobio 'poluprijeteće poruke' bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića.

Hrebak je podsjetio što je u srijedu rekao o Kovačeviću.

“Osobe koje bacaju u kasnim noćnim satima mobitele u Savu ne ulijevaju mi povjerenje da bi trebale svjedočiti o ičemu. Pogotovo u Hrvatskom saboru”, rekao je.

Kazao je da je u srijedu poslijepodne dobio poruke od Dragana Kovačevića.

“Ja sam jučer popodne dobio poluprijeteću poruku od Dragana Kovačevića da će me tužiti za sve ono što je izneseno, a sve ono što sam čitao u medijima kao što ste i vidi, a što je preseno i što je USKOK ustvrdio. Da ne govorimo upravo o ovim bacanjima mobitela pod okriljem noći, da ne govorimo o gotovini, da ne govorimo o nesrazmjeru imovine. Ja smatram da je to nedopustivo. To je njegovo pravo da kazneni progon pokrene protiv mene, ali ja smatram isto tako da je to i pritisak na saborskog zastupnika upravo u jeku cjelokupne ove priče oko Antikorupcijskog vijeća”, kazao je.

Smatra da je nedopustivo da Kovačević pokreće kazneni progon protiv njega, iako je to, tvrdi, njegovo pravo.

“Mogu samo poručiti hrvatskoj javnosti da neću prestati šutiti. I neće me nikakve poruke Dragana Kovačevića zastrašiti – prijetnje odvjetnicima, zabrane govora itd. Mislim da su me građani u Hrvatski sabor izabrali zato da govorim, a ne da se ustrašim ovakvim stvarima. Zato gospodinu Kovačeviću želim puno sreće u dokazivanju nevinosti u kaznenom sudskom postupku. Ja i dalje smatram da USKOK nije neka bezvezna igračka nego da je to ozbiljna institucija i on se nalazi pod teškim optužbama. Smatram da kao takav pod teškim optužbama ne može biti relevantan da svjedoči o ičemu u Hrvatskom saboru”, rekao je Hrebak.

