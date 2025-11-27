Hrstić: "Dospjeli dug bolnica 500 milijuna eura", veledrogerije: "Očekivali smo više od Vlade"

Dodao je da dug bolnica prema veledrogerijama raste 30 do 35 milijuna eura mjesečno, te da su samo od početka pregovora s Vladom u rujnu obveze porasle za gotovo 100 milijuna eura. „Ako uzmemo u obzir taj rast, mi smo efektivno dobili oko 50 milijuna. A i u prosincu će nastati novi dug, pa je pitanje što je stvarno pokriveno“, istaknuo je.