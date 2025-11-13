"Hrvatska ne smije biti zemlja u kojoj se agresija isplati, a mržnja nagrađuje"

Inicijativa Za Hrvatsku slobode okuplja više od 150 organizacija, udruga, ustanova, sindikata, pojedinki i pojedinaca koji svojim zajedničkim radom, kako pišu u opriopćenju, žele poslati poruku građankama i građanima da je Hrvatska i naša zemlja te da nećemo dopustiti da se urušavaju vrijednosti liberalne demokracije, ograničavaju ljudska prava i slobode, briše povijest i širi mržnja. "Okupile smo se u obrani demokratskih i kulturnih vrijednosti te slobode izražavanja", napisale su.