za hrvatsku slobode
"Hrvatska ne smije biti zemlja u kojoj se agresija isplati, a mržnja nagrađuje"
Inicijativa Za Hrvatsku slobode izražava duboku zabrinutost zbog jučerašnjih napada u centru Zagreba i sve češće eskalacije nasilja na hrvatskim ulicama. Ovi događaji ne predstavljaju izolirane slučajeve, nego jasan i zabrinjavajući rezultat narativa koji se sustavno gradi u javnom prostoru, narativa koji potiče agresiju, normalizira netoleranciju i potiče neprijateljstvo prema onima koji obavljaju svoj posao u javnom interesu i relativizira problem nasilja koje je u porastu.
"Ne samo neodgovorna, već i izravno opasna retorika"
Priopćenje Inicijative za Hrvatsku slobode prenosimo u cijelosti.
"Umjesto da prepoznaju ozbiljnost situacije i jasno osude ovakve pojave, visoki državni dužnosnici, uključujući najviše izvršne funkcije u državi, kontinuirano doprinose atmosferi neprijateljstva prema novinarkama i neistomišljenicima te umanjuju problem porasti nasilja.
U javnim istupima trivijaliziraju napade, relativiziraju odgovornost počinitelja i šire poruke koje dodatno legitimiraju agresivan ton prema svima koji kritički propituju rad vlasti i upozoravaju na devijacije u društvu.
Takva retorika nije samo politički neodgovorna, ona je izravno opasna. Stvara uvjete u kojima se nasilje doživljava kao dopuštena reakcija, a novinari i neistomišljenici kao neprijatelji.
"Dužnosnici aktivno doprinose atmosferi mržnje"
Vlada Republike Hrvatske ima zakonsku, političku i moralnu obavezu osigurati uvjete u kojima se svaki građanin, uključujući novinare, može slobodno i sigurno kretati, raditi i javno djelovati. Umjesto toga, svjedočimo ponašanju pojedinih visokih dužnosnika koji aktivno doprinose atmosferi mržnje, napadaju i diskreditiraju novinare i time potiču daljnju radikalizaciju javnog prostora.
Nasilje na ulicama grada umanjuje se kao izdvojeni incident nekih "mladića u crnom", a ne kao društveni problem koji je već prerastao u atmosferu opće nesigurnosti i straha. Umjesto smirivanja tenzija, institucije često reagiraju mlako, zakašnjelo ili selektivno, dok politički vrh šalje poruke koje potiču polarizaciju i dodatno pogoršavaju stanje u društvu.
Traže odgovornost od premijera i Vlade
Inicijativa Za Hrvatsku slobode zahtijeva od Vlade Republike Hrvatske da hitno preuzme odgovornost i zaustavi govor mržnje. Premijer i Vlada moraju prestati relativizirati nasilje i prijetnje u društvu, kao i poticati napade na građane_ke, novinare_ke, manjine i sve koji misle drugačije. Sigurnost građana i očuvanje javnog reda moraju postati apsolutni prioritet, a ne predmet političkog odmjeravanja snaga.
Nužno je da Vlada zauzme jasan i dosljedan stav protiv svakog oblika nasilja i protiv retorike koja ga potiče ili opravdava.
Hrvatska ne smije biti zemlja u kojoj se agresija isplati, a mržnja nagrađuje. Vrijeme je da Vlada i premijer Plenković pokažu odgovornost, da prestanu širiti neprijateljstvo i atmosferu straha.
Inicijativa nastavlja tražiti jasno, odlučno i sustavno djelovanje svih institucija kako bi se zaustavio opasni trend nasilja i obnovilo povjerenje građana u demokratske procese i vladavinu prava", napisale su prioćenju.
Tko je dio Inicijative za Hrvatsku?
Inicijativa Za Hrvatsku slobode okuplja više od 150 organizacija, udruga, ustanova, sindikata, pojedinki i pojedinaca koji svojim zajedničkim radom, kako pišu u opriopćenju, žele poslati poruku građankama i građanima da je Hrvatska i naša zemlja te da nećemo dopustiti da se urušavaju vrijednosti liberalne demokracije, ograničavaju ljudska prava i slobode, briše povijest i širi mržnja. "Okupile smo se u obrani demokratskih i kulturnih vrijednosti te slobode izražavanja", napisale su.
