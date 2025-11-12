Aktualac
Plenković ljevici: Lažne su vam tvrdnje o povijesnom revizionizmu i ustaštvu
Premijer Andrej Plenković u srijedu je, na saborskom aktualnom prijepodnevu, lažnima nazvao tvrdnje zastupnika ljevice da on i njegova Vlada provode povijesni revizionizam i ustaštvo te pozvao da "smire loptu".
„Da ćete nas proglasiti onima koji provode povijesni revizionizam i ustaštvo, neće proći, nitko normalan to neće prihvatiti, ovo što govorite je sramota vama, velika neistina i laž, smirite loptu“, odgovorio je premijer Daliji Orešković (DOSIP) koja ga je prozvala da je Hrvatsku „isporučio“ onima koji veličaju NDH i ustašku ideologiju.
Posljedica vaših dvostrukih konotacija i događaja od ljeta je da ste kapitulirali pred silama koje Hrvatsku zamišljaju drugačije od onakve kakva je zapisana u Ustavu, rekla je Orešković premijeru. Prozvala ga je i da je kapitulirao pred onima koji negiraju da je temelj hrvatske državnosti antifašizam, pred onima koji Domovinski rat vide kao nastavak borbe koji su ustaše vodile od 41. do 45.
U želji da pod svaku cijenu ostanete na vlasti, Hrvatsku te isporučili onima koji veličaju NDH i ustašku ideologiju, rekla je, dodavši kako se branitelji nisu pozdravljali sa ZDS.
HDZ-ovce je optužila da su „sve izdali“, dodavši kako Hrvatska sa ZDS nema budućnosti.
Plenković joj je uzvratio kako je svojim monologom potvrdila sve što govori o tome što radi ljevica „koja histerizira i koja iza svakog ugla vidi revizionizam i ustaštvo“ i kako je jedna od onih koji su stvorili ovo ozračje.
Kazao je i da su joj kvalifikacije neistinite i gruba uvreda za sve koji nisu iz njenog malog kružoka, „kojem je lajt motiv gledanja stvari kroz hipodromska kopita“.
Fascinira me da vi, koja ste bili na čelu neovisne institucije, a u stvari angažirani na lijevom političkom spektru, vi koji ste u Sabor ušli na grbači drugih stranaka, kažete 2025. godine da se Domovinski rat svodi na HOS i ZDS, rekao joj je premijer i pozvao ju da to ne radi.
„Ako ste vi hrvatska budućnost, sutra ću otići i kupiti tri crne košulje i odjela“, poručio je HDZ-ov Ljubomir Kolarek zastupnici, a Josip Borić ju nazvao prvakom „niskosti i mržnje“ u Saboru, u javnom prostoru na društvenim mrežama.
Plenkovića je prozvao i SDP-ov Denis Kralj ocijenivši da "iz njegovih slabosti proizlazi divljanje na ulicama".
Vlajčić o svom lajku: Ne podržavam nasilje!
Ministra poljoprivrede Davida Vlajčića ljevica je prozvala zbog lajkanja objave DP-a Splitsko-dalmatinske županije u kojoj je taj ogranak izrazio "punu podršku hrabrim mladim ljudima" koji su upali na Dane srpske kulture u Splitu i prekinuli ih.
Što se tiče lajka, Vukovar, Škabrnja, DP, Split, kad sam vidio slike razrušenog Vukovara, lajk sam stavio automatizmom, rekao je Vlajčić te poručio da ne podržava nasilje.
To je klizav, blatnjav teren u koji ste pokušali uvući cijeli naš tim, no imamo dobre kopačke, histerija koju pokušavate stvarati je pala prvi dan, jasno sam rekao da ne podržavam nasilje, rekao je Vlajčić.
Time je odgovorio Mišelu Jakšiću (SDP) koji ga je pitao je li normalno da one koji napadaju male folkloraše, karatiste, proglašavamo hrabrim mladim ljudima, odnosno je li primjereno da u svemu sudjeluju članovi Vlade i da sve pokušavaju relativizirati.
U Vlajčićevu je obranu stao Ivan Penava (DP) pa Jakšiću poručio da bi se, da mu je stalo do ustavnopravnog poretka, fokusirao na memorandum SANU-a, dokument koji je u fokus hrvatske javnosti dospio nakon što je u Zagrebu otvorena izložba o Dejanu Medakoviću, predsjedniku SANU-a iz doba Slobodana Miloševića.
Vlajčićev lajk apostrofirala je i Sabina Glasovac (SDP) u pitanju ministru demografije Ivanu Šipiću. S obzirom da se bavite demografijom, vi biste trebali stvoriti uvjete mladima da rade, da ostanu, da se osjećaju sigurno. No, kako to mogu ako vaši ministri opravdavaju napad na manjine, a huligane koji prekidaju kulturne manifestacije, zovu pristojnim dečkima i sve to lajkaju, upitala je.
Šipić: Želite me uvući u "trkeljanje"
Ustvrdila je i da Plenković "u atmosferi straha, podjela i netrpeljivosti, koju nismo vidjeli godinama“, pokušava ostaviti dojam smirenosti, kao da se ništa ne događa.
Želite me uvući u ovu „taratutnju“ i „trkeljanje“ koje traje mjesecima, a neće ništa dobro donijeti narodu, odgovorio joj je Šipić i spočitnuo da se često hvali kako su joj prioriteti obrazovanje, kultura, mladi, djeca, žene, a nije postavila ni jedno pitanje u tom kontekstu.
Nađite proračun u Europskoj uniji koji provodi tako snažne demografske mjere, koji daje sigurnost majkama da budu uz dijete godinu dana, pozvao je zastupnicu i podsjetio ju što je sve Vlada poduzela unatrag godinu dana za demografiju.
Ranijih 685 milijuna eura, podignuto je na više od 700 milijuna, a Vlada će uskoro ići s prijedlogom da se podigne na 822 milijuna, vidjet ćemo kako ćete reagirati kad se o tome bude raspravljalo, rekao je Šipić zastupnici Glasovac.
