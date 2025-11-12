Plenković: Mi smo stalno smireni, nismo mi ti koji dižu tenzije

"Mi smo stalno smireni, nismo mi ti koji dižu tenzije, tenzije su dizane od strane ljevice nakon koncerata početkom srpnja i kolovoza, veliki dio medija ih je pratio u tome i napuhavao tu temu do mjere koja nije primjerena. Dogodili su se incidenti, mi smo to osudili, država je reagirala, policija je pokrila sve događaje", navodi premijer Andrej Plenković.