Obraćanje premijera

Plenković: Mi smo stalno smireni, nismo mi ti koji dižu tenzije

author
N1 Hrvatska
|
12. stu. 2025. 15:18
Andrej Plenković
N1

Nakon Aktualca u Hrvatskom saboru premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije i govorio o aktualnostima.

"Mi smo stalno smireni, nismo mi ti koji dižu tenzije, tenzije su dizane od strane ljevice nakon koncerata početkom srpnja i kolovoza, veliki dio medija ih je pratio u tome i napuhavao tu temu do mjere koja nije primjerena. Dogodili su se incidenti, mi smo to osudili, država je reagirala, policija je pokrila sve događaje", navodi premijer Andrej Plenković.

"Proračun će biti realan"

Osvrnuo se i na državni proračun: "Proračun će biti realan, u okvirima koje možemo priuštiti sebi da bi realizirali sve ciljeve. Vodimo računa da trenutno 10,2 milijarde ide na mirovine. Ne možemo iz mirovinskih doprinosa financirati ukupnu masu sredstava za mirovine. Dio ide iz poreznih prihoda, rashodi za plaće su oko 8,8 milijardi, rashodi za socijalna davanja oko milijardu i 500, samo za rodiljne naknade oko 600 milijuna eura."

Ministarstvo ministra Marina Piletića ima najveći proračun?

"Uvijek se zezam da bi netko tko gleda brojke otišao njemu na sastanak, a ostale ne bi ni primijetio", rekao je.

Istaknuo je da se čuo i s Miloradom Pupovcem.

Andrej Plenković Sabor Vlada dani srpske kulture državni proračun srpska nacionalna manjina

