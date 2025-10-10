Oglas

za podršku roditeljstvu

Hrvatska osigurala milijun eura Hrvatima u BiH

author
Hina
|
10. lis. 2025. 14:11
21.08.2025., Zagreb - Ministar demografije i useljenistva Ivan Sipic dao je izjavu u Nacionalnoj i sveucilisnoj knjicnizi nakon 112. sjednice Vlade Republike Hrvatske. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je u petak da je osiguralo milijun eura za program potpore bosanskohercegovačkim Hrvatima u svrhu demografskog razvoja i podrške roditeljstvu.

Oglas

Cilj programa je jačanje hrvatskih obitelji i lokalnih zajednica kroz ulaganja u predškolski odgoj na hrvatskom jeziku, očuvanje identiteta i poticanje ostanka mladih obitelji u Bosni i Hercegovini.

 "Ovaj program pokazuje da naša briga za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini nije samo deklarativna, nego konkretna - u djelima, u zajednicama i u vrtićima gdje djeca uče prve riječi na hrvatskom jeziku“, poručuju u priopćenju.

 Program osigurava bespovratna sredstva od 10.000 do 40.000 eura po projektu, a mogu se prijaviti dječji vrtići i njihovi osnivači koji provode programe na hrvatskom jeziku. Partneri mogu biti lokalne zajednice, udruge i vjerske ustanove, dok hrvatske institucije mogu pružati stručnu podršku bez financijske koristi.

 Poziv je otvoren od 10. listopada do 10. studenoga 2025., a projekti će se provoditi do kraja 2026. godine.

 „Ovo nije samo ulaganje u objekte - ovo je ulaganje u budućnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Hrvatska će i dalje biti oslonac i saveznik svakog projekta koji jača obitelj, obrazovanje i zajedništvo Hrvata u BiH“, naglašava se u priopćenju.

Teme
BiH Hrvati u BiH Ministarstvo demografije i useljeništva

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ