Hrvatska osigurala milijun eura Hrvatima u BiH

Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je u petak da je osiguralo milijun eura za program potpore bosanskohercegovačkim Hrvatima u svrhu demografskog razvoja i podrške roditeljstvu.
Cilj programa je jačanje hrvatskih obitelji i lokalnih zajednica kroz ulaganja u predškolski odgoj na hrvatskom jeziku, očuvanje identiteta i poticanje ostanka mladih obitelji u Bosni i Hercegovini.
"Ovaj program pokazuje da naša briga za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini nije samo deklarativna, nego konkretna - u djelima, u zajednicama i u vrtićima gdje djeca uče prve riječi na hrvatskom jeziku“, poručuju u priopćenju.
Program osigurava bespovratna sredstva od 10.000 do 40.000 eura po projektu, a mogu se prijaviti dječji vrtići i njihovi osnivači koji provode programe na hrvatskom jeziku. Partneri mogu biti lokalne zajednice, udruge i vjerske ustanove, dok hrvatske institucije mogu pružati stručnu podršku bez financijske koristi.
Poziv je otvoren od 10. listopada do 10. studenoga 2025., a projekti će se provoditi do kraja 2026. godine.
„Ovo nije samo ulaganje u objekte - ovo je ulaganje u budućnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Hrvatska će i dalje biti oslonac i saveznik svakog projekta koji jača obitelj, obrazovanje i zajedništvo Hrvata u BiH“, naglašava se u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
