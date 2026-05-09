Koliko Hrvatska ima otoka

Iako otoci čine tek 5,8 % kopnene površine Hrvatske, na njih otpada nevjerojatnih 69,5 % ukupne obale. Bez njih bi hrvatsko teritorijalno more bilo za dvije trećine manje, što otoke postavlja kao ključni temelj pomorskog suvereniteta, a ne samo kao turističku kulisu. Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, na 50 nastanjenih otoka i poluotoku Pelješcu živi 127.383 stanovnika. To znači da je svaki 32. građanin Hrvatske otočanin koji se svakodnevno suočava s izazovima izolacije, od ograničenog zdravstva do apsolutne ovisnosti o morskim linijama.