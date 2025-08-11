NATO je objavio fotografije i snimke dojmljive vojne vježbe održane povodom 30. obljetnice operacije Oluja.
Riječ je o FPV (First-Person View) dronovima – bespilotnim letjelicama koje pilotima pružaju pogled iz perspektive samog drona i koje se sve češće koriste u vojnim demonstracijama.
Opremljeni kamerama koje prenose sliku u stvarnom vremenu, ovi dronovi omogućuju precizne manevre i neposredan uvid u situaciju na terenu. NATO je u objavi istaknuo vještinu hrvatskih vojnika te napredne tehničke mogućnosti koje FPV dronovi pružaju u suvremenim vojnim operacijama.
Do you know what FPV drones are? 🚁— NATO Allied SOF Command (SOFCOM) (@NATO_SOF) August 10, 2025
FPV (First-Person View) drones are unmanned aerial vehicles equipped with cameras that provide pilots with a unique, immersive flight experience from the drone’s perspective. 🎥
In honor of the 30th anniversary of Operation Storm 🇭🇷, the… pic.twitter.com/bfCZHONERS
