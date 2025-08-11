Oglas

FOTO / NATO objavio snimke dronova s obljetnice Oluje

N1 Info
11. kol. 2025. 13:01
NATO je objavio fotografije i snimke dojmljive vojne vježbe održane povodom 30. obljetnice operacije Oluja.

Riječ je o FPV (First-Person View) dronovima – bespilotnim letjelicama koje pilotima pružaju pogled iz perspektive samog drona i koje se sve češće koriste u vojnim demonstracijama.

Opremljeni kamerama koje prenose sliku u stvarnom vremenu, ovi dronovi omogućuju precizne manevre i neposredan uvid u situaciju na terenu. NATO je u objavi istaknuo vještinu hrvatskih vojnika te napredne tehničke mogućnosti koje FPV dronovi pružaju u suvremenim vojnim operacijama.

30. obljetnica Oluje Dan pobjede i domovinske zahvalnosti NATO Oluja

