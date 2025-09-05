Oglas

Đurašković: Crkva komemorira žrtve komunističkog režima, a šuti o svećenicima koji su slijedili svoj poziv

N1 Info
05. ruj. 2025. 12:51

Gost Novog dana kod Hrvoja Krešića bio je Stevo Đurašković, profesor na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti. Komentirao je svoj članak objavljen na Historiografija.hr. u kojemu se bavi povijesnom perspektivom gdje je Crkva sve bila aktivna tijekom drugog svjetskog rata, a o čemu danas šuti.

