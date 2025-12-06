Hrvatska zaostaje u energiji sunca, evo kako kotira u energetskim zajednicama

"Iskreno se nadamo da će dijeljenje energije biti omogućeno vrlo skoro, a prema posljednjim informacijama od HEP ODS-a oni su u završnoj fazi dorade svog sustava i očekuju da će dijeljenje energije biti omogućeno u prvom kvartalu 2026. godine. Ako se to ostvari, to će biti veliki poticaj za energetske zajednice", poručio je Čačić.