Britanski geološki zavod (BGS) podigao je svoju prognozu na najvišu razinu i priopćio da je oluja koja je u tijeku već ometala komunikacije i satelitsku navigaciju. Naveli su kako bi druga geomagnetska „kanibal oluja“, koja se napaja prvom, mogla stići do Ujedinjenog Kraljevstva već do ranog poslijepodneva i biti jedna od najvećih u posljednjih 20 godina, piše SkyNews.