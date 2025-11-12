Snažna solarna oluja mogla bi večeras donijeti zadivljujući prizor polarnog svjetla (Aurora Borealis) u Britaniji – ali i potencijalno poremetiti GPS sustave, komunikacije i elektroenergetske mreže.
Britanski geološki zavod (BGS) podigao je svoju prognozu na najvišu razinu i priopćio da je oluja koja je u tijeku već ometala komunikacije i satelitsku navigaciju. Naveli su kako bi druga geomagnetska „kanibal oluja“, koja se napaja prvom, mogla stići do Ujedinjenog Kraljevstva već do ranog poslijepodneva i biti jedna od najvećih u posljednjih 20 godina, piše SkyNews.
Solarna oluja je eksplozija čestica, energije, magnetskih polja i materijala izbačenih u svemir sa Sunca – i može poremetiti Zemljino magnetsko polje, prema NASA-i.
Najnoviji događaj već je stvorio najjače geoelektrično polje na tlu otkako BGS vodi evidenciju. Oluja je uzrokovala impresivne pojave polarne svjetlosti u nekim dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva tijekom noći, a isto bi se moglo ponoviti i večeras – pod uvjetom da nebo bude vedro i tamno.
Boje aurore nastaju kada nabijene čestice sa Sunca udaraju u atome i molekule u gornjim slojevima Zemljine atmosfere. Solarne oluje mogu sa Sunca stići do Zemlje za samo 17 sati, ali ponekad putuju znatno dulje.
Najnovija bi mogla doseći najvišu razinu jačine G5, prema BGS-u – razinu koja upozorava na moguće nestanke struje, GPS probleme koji bi mogli trajati danima i poteškoće u orijentaciji svemirskih letjelica.
NASA navodi da solarne oluje ne uzrokuju izravnu štetu ljudima jer nas od najgorih učinaka štite Zemljino magnetsko polje i atmosfera.
