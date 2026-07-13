Hrvatski grad očekuje europska sredstva za geotermalnu bušotinu, grijat će zgrade i bazene...

Po njegovoj ocjeni, najveća prepreka nije osiguravanje financijske konstrukcije, nego dugotrajna priprema projekta i nabava potrebne opreme. Istaknuo je da je za geotermalno grijanje potrebno izgraditi posebno postrojenje za prijenos toplinske energije iz geotermalne vode na vodu namijenjenu kupalištu te da se na isporuku takve opreme čeka i do dvije godine.