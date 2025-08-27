Hrvatski pilot optužen za špijunažu: Nisam kriv, netko mi podmeće

U javnosti je u srijedu odjeknula vijest da se jedan od pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, zajedno sa svojom partnericom, državljankom Srbije koja živi na Kosovu, sumnjiči za špijunažu.
Vojni pilot HV-a J. I., kojeg tužiteljstvo zajedno s partnericom A.M., državljankom Srbije, koja živi i radi na Kosovu, sumnjiči za špijunažu, nakon izbijanja ove afere izjavio je da nije kriv i da mu netko podmeće. Još je dodao kako je njegova partnerica u ovom slučaju kolateralna žrtva, doznaje Index.
Oni koji ga poznaju tvrde da je odgovorni profesionalac, te ih optužbe, koje mu tužiteljstvo stavlja na teret, iznimno iznenađuju.
Podsjetimo, pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva iz Splita i sociologinja iz Kosovske Mitrovice dovedeni su prema neslužbenim podacima na ispitivanje u splitsko Županijsko državno odvjetništvu zbog sumnje na špijunažu te bi nakon ispitivanja trebali kasno popodne biti dovedeni pred suca istrage.
Sociologinja iz Kosovske Mitrovice, koja navodno radi za jednu njemačku organizaciju, kazneno je prijavljena zbog prikupljanja podataka koje joj je u posljednje tri godine davao njezin partner. On je jedno vrijeme proveo na Kosovu kao pripadnik hrvatskog kontingenta (HRVCON) u sklopu KFOR-a.
