Oglas

Špijunska afera

Hrvatski pilot optužen za špijunažu: Nisam kriv, netko mi podmeće

author
N1 Info
|
27. kol. 2025. 22:49
19.03.2025., Zagreb - Helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Mi-171 Sh danas, 19. ozujka 2025. oko 11:36 sati u Hrvatsku su stigle tri tesko ozlijedjene osobe stradale u pozaru u nocnom klubu u Republici Sjevernoj Makedoniji. Photo: MORH/PIXSELL
MORH/PIXSELL

U javnosti je u srijedu odjeknula vijest da se jedan od pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, zajedno sa svojom partnericom, državljankom Srbije koja živi na Kosovu, sumnjiči za špijunažu.

Oglas

Vojni pilot HV-a J. I., kojeg tužiteljstvo zajedno s partnericom A.M., državljankom Srbije, koja živi i radi na Kosovu, sumnjiči za špijunažu, nakon izbijanja ove afere izjavio je da nije kriv i da mu netko podmeće. Još je dodao kako je njegova partnerica u ovom slučaju kolateralna žrtva, doznaje Index.

Oni koji ga poznaju tvrde da je odgovorni profesionalac, te ih optužbe, koje mu tužiteljstvo stavlja na teret, iznimno iznenađuju.

Podsjetimo, pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva iz Splita i sociologinja iz Kosovske Mitrovice dovedeni su prema neslužbenim podacima na ispitivanje u splitsko Županijsko državno odvjetništvu zbog sumnje na špijunažu te bi nakon ispitivanja trebali kasno popodne biti dovedeni pred suca istrage.

Sociologinja iz Kosovske Mitrovice, koja navodno radi za jednu njemačku organizaciju, kazneno je prijavljena zbog prikupljanja podataka koje joj je u posljednje tri godine davao njezin partner. On je jedno vrijeme proveo na Kosovu kao pripadnik hrvatskog kontingenta (HRVCON) u sklopu KFOR-a.

Teme
Hrvatska MORH Srbija uhićeni pilot

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ