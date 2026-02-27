HUBOL traži ukidanje upute ministrice zdravstva o dvojnom radu

Posebno zabrinjava činjenica da uputa uvodi nejasne i široko postavljene kriterije, uključujući procjene o urednom i savjesnom izvršavanju poslova i utjecaju na liste čekanja, čime se ravnateljima bolnica daje preširoka diskrecijska ovlast u odlučivanju o pravima liječnika. Takav pristup, prema stajalištu HUBOL-a, otvara prostor za netransparentnost i pravnu nesigurnost te dovodi liječnike u neravnopravan položaj."