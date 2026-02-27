HUBOL traži ukidanje upute ministrice zdravstva o dvojnom radu

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) podnijela je Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenom zakonitosti Upute Ministarstva zdravstva od 31. prosinca 2025. godine, koja se odnosi na davanje odobrenja liječnicima za dvojni rad.
HUBOL smatra da je Uputa nezakonit opći akt, donesen bez valjane pravne osnove te dapače donesen suprotno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o sustavu državne uprave i važećem pravilniku koji definira dvojni rad (Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca).
U prioćenju navode kako ovim aktom "Ministarstvo sadržajno mijenja postojeći pravilnik bez provođenja zakonom propisanog postupka. HUBOL smatra da je ministrica uvođenjem dodatnih kriterija u zakonski neobvezujućem aktu prekoračila svoje ovlasti.
Posebno zabrinjava činjenica da uputa uvodi nejasne i široko postavljene kriterije, uključujući procjene o urednom i savjesnom izvršavanju poslova i utjecaju na liste čekanja, čime se ravnateljima bolnica daje preširoka diskrecijska ovlast u odlučivanju o pravima liječnika. Takav pristup, prema stajalištu HUBOL-a, otvara prostor za netransparentnost i pravnu nesigurnost te dovodi liječnike u neravnopravan položaj."
HUBOL naglašava kako se "donošenjem ovakvog akta zaobilazi propisani postupak normiranja, uključujući savjetovanje sa zainteresiranom javnošću što narušava načela pravne sigurnosti i transparentnosti. Istodobno, posljedice primjene Upute izravno utječu na radnopravni, profesionalni i ekonomski položaj liječnika.
Hrvatska udruga bolničkih liječnika nastavit će koristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite profesionalnog dostojanstva, stručne neovisnosti i zakonskih prava bolničkih liječnika u Republici Hrvatskoj.", stoji u priopćenju HUBOL-a.
