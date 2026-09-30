Oglas

napuljski scenarij?

FOTO, VIDEO / Zagreb je već pun smeća, kontejneri su prepuni

author
N1 Info
|
30. ruj. 2026. 10:11
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Smeće N1
N1

Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Samo sedam posto radnika Čistoće radilo je jučer, odvoze otpad iz bolnica, škola i vrtića. A smeće se gomila po ulicama.

Oglas

Smeće se gomila oko kontejnera, koji su na brojnim lokacijama već prepuni.

Podsjetimo, i radnici Čistoće su u štrajku, a odvoz otpada tijekom obustave rada sveden je na nužni minimum. Prema informacijama iz Čistoće, otpad se odvozi s prioritetnih lokacija poput bolnica, vrtića i domova za starije i nekih većih zgrada poput "mamutice".

Kontejneri diljem grada se pune, a oko pojedinih spremnika gomila se otpad.

Građani se pitaju - čeka li ih "napuljski scenarij".

Smeće N1
Smeće N1
Smeće N1
+ 2
Pogledajte Galeriju

Što je napuljski scenarij?

Izraz se odnosi na veliku krizu s odvozom otpada koja je godinama potresala Napulj i širu regiju Kampaniju. Tijekom najteže faze krize 2007. i 2008. godine smeće se zbog prekida odvoza počelo gomilati na ulicama, a procjenjivalo se da su se nakupile desetine tisuća tona otpada. U jednom trenutku u uklanjanje smeća uključena je i talijanska vojska.

Kriza u Napulju nije bila posljedica samo jednog problema, već dugotrajnog niza poteškoća u sustavu gospodarenja otpadom. Među razlozima se navode prepunjena odlagališta, problemi s infrastrukturom i organizacijom odvoza, prosvjedi protiv novih odlagališta te sumnje u infiltraciju organiziranog kriminala u posao s otpadom.

U Zagrebu je zasad riječ o štrajku koji je počeo 28. rujna i tijekom kojeg se otpad i dalje odvozi u okviru nužnog opsega poslova. No ako bi obustava trajala dulje, količina otpada na ulicama mogla bi se povećavati iz dana u dan.

Pitanje je stoga koliko dugo Zagreb može funkcionirati s ograničenim odvozom otpada – i hoće li se početno punjenje kontejnera pretvoriti u ozbiljniji komunalni problem.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite OVDJE.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
kontejner smeće štrajk u zagrebu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ