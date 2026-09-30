Izraz se odnosi na veliku krizu s odvozom otpada koja je godinama potresala Napulj i širu regiju Kampaniju. Tijekom najteže faze krize 2007. i 2008. godine smeće se zbog prekida odvoza počelo gomilati na ulicama, a procjenjivalo se da su se nakupile desetine tisuća tona otpada. U jednom trenutku u uklanjanje smeća uključena je i talijanska vojska.