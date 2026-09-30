napuljski scenarij?
FOTO, VIDEO / Zagreb je već pun smeća, kontejneri su prepuni
Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Samo sedam posto radnika Čistoće radilo je jučer, odvoze otpad iz bolnica, škola i vrtića. A smeće se gomila po ulicama.
Smeće se gomila oko kontejnera, koji su na brojnim lokacijama već prepuni.
Podsjetimo, i radnici Čistoće su u štrajku, a odvoz otpada tijekom obustave rada sveden je na nužni minimum. Prema informacijama iz Čistoće, otpad se odvozi s prioritetnih lokacija poput bolnica, vrtića i domova za starije i nekih većih zgrada poput "mamutice".
Kontejneri diljem grada se pune, a oko pojedinih spremnika gomila se otpad.
Građani se pitaju - čeka li ih "napuljski scenarij".
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Što je napuljski scenarij?
Izraz se odnosi na veliku krizu s odvozom otpada koja je godinama potresala Napulj i širu regiju Kampaniju. Tijekom najteže faze krize 2007. i 2008. godine smeće se zbog prekida odvoza počelo gomilati na ulicama, a procjenjivalo se da su se nakupile desetine tisuća tona otpada. U jednom trenutku u uklanjanje smeća uključena je i talijanska vojska.
Kriza u Napulju nije bila posljedica samo jednog problema, već dugotrajnog niza poteškoća u sustavu gospodarenja otpadom. Među razlozima se navode prepunjena odlagališta, problemi s infrastrukturom i organizacijom odvoza, prosvjedi protiv novih odlagališta te sumnje u infiltraciju organiziranog kriminala u posao s otpadom.
U Zagrebu je zasad riječ o štrajku koji je počeo 28. rujna i tijekom kojeg se otpad i dalje odvozi u okviru nužnog opsega poslova. No ako bi obustava trajala dulje, količina otpada na ulicama mogla bi se povećavati iz dana u dan.
Pitanje je stoga koliko dugo Zagreb može funkcionirati s ograničenim odvozom otpada – i hoće li se početno punjenje kontejnera pretvoriti u ozbiljniji komunalni problem.
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