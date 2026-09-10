Chunmoo K239
HV potrošio 435,2 milijuna javnog novca za nabavku sustava naoružanja iz Južne Koreje
Hrvatska je u četvrtak s južnokorejskom tvrtkom Hanwha Aerospace potpisala ugovore o nabavi 18 samohodnih lansera raketa Chunmoo K239 za koje je ministar obrane Ivan Anušić naglasio da će uz zrakoplove Rafale biti „udarna i najjača snaga” Hrvatske vojske.
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Vrijednost nabave južnokorejskih višecijevnih lansera vrijedi 435,2 milijuna eura bez PDV-a, a tvrtka Hanwha Aerospace isporučit će ih do 2029. godine.
Vlada je ranije naglasila da su prednosti tog sustava mogućnost korištenja raketa različitog kalibra, velika fleksibilnost, snažna vatrena moć i vrlo kratko vrijeme reakcije.
Riječ je o lanserima kakve su već nabavile Norveška, Estonija i Poljska, koja za njega proizvodi i rakete. Ivan Anušić u četvrtak je u Banskim dvorima potpisao i ugovor s poljskom tvrtkom WB Electronics za isporuku i integraciju upravljačko-zapovjednog sustava za lansere.
„S ovakvim naoružanjem Hrvatska dobiva sposobnosti kakve u ovom trenutku i nema niti ih je ikad imala”, rekao je premijer Andrej Plenković na ceremoniji potpisivanja ugovora.
Chunmoo K239 „nadopunit će ugovorene sustave HIMARS, povećati domet i vatrenu moć Hrvatske vojske, diversificirati dobavne pravce i dodatno jačati sposobnost odvraćanja”, nastavio je predsjednik vlade, referirajući se na raketni sustav koji je Hrvatska ranije naručila iz SAD-a.
Anušić je za Chunmoo rekao da će „uz Rafale biti udarna i najjača snaga” Hrvatske vojske. Naglasio je da nije riječ o „jednosmjernom odnosu” – gdje Hrvatska nešto kupuje, a Južna Koreja prodaje – već će u realizaciju projekta biti uključena i hrvatska tvrtka Končar.
Pohvale južnokorejskoj industriji oružja
Hrvatski ministar obrane hvalio je južnokorejsku industriju naoružanja zbog „vrlo pristupačne cijene, vrhunske kvalitete te vrlo brzo isporuke”, što je ključnu u postojećim geopolitičkim okolnostima.
Boo-hwan Lee, predsjednik uprave Hanwhe, istaknuo je da ona želi „nastaviti i produbiti suradnju s Hrvatskom” te da će se „usredotočiti na prijenos tehnologije i znanja”.
Hrvatsku je nazvao „dugoročnim partnerom” pa izrazio nadu da će obrambena industrija Južne Koreje ovdje „pronaći mjesto”.
Korejski ministar obrane Ahn Gyu-back rekao je da se prodaja sustava Chunmoo „pomno prati” u njegovoj zemlji te da je riječ o „kulminaciji” suradnje dviju država, geografski udaljenih, no sličnih po povijesnom putu borbe za sigurnost i neovisnost.
„Nalazimo se na različitim krajevima svijeta, no imamo zajedničke elemente povijesti – smješteni smo u važnim geopolitičkim prostorima, no imamo snažan duh kojim su naši narodi zadržali svoj identitet”, rekao je.
Uz ugovore s korejskom i poljskom tvrtkom, u Banskim dvorima potpisan je i Memorandum o suglasnosti između ministarstva obrana Hrvatske i Južne Koreje.
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