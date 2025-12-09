kupujemo i od njemačke
"Božićni shopping" vojne opreme: Što je točno Hrvatska nabavila od Francuske?
Hrvatska je naručila 18 francuskih samohodnih haubica na kotačima Caesar Mk2 i 15 oklopnih vozila Serval u sklopu opsežnih nabava za jačanje vojske.
O potpisivanju ugovora jučer je izvijestio KNDS France. Kako navode, novi topnički sustavi postat će važan dio vatrene potpore Hrvatske kopnene vojske.
Vlada Hrvatske krajem listopada odobrila je ove nabave, koje će se provoditi putem europskog obrambenog instrumenta SAFE, prenosi Militarnyi.
La Croatie a officialisé la commande de 18 #CAESAR® 6x6 MkII et 15 véhicules blindés #SERVAL.— KNDS France (@KNDS_France) December 8, 2025
La signature s’est déroulée en deux temps :
- à Satory avec @ivananusic12, ministre croate de la Défense, @CaVautrin, ministre des Armées et des Anciens combattants, et Jean-Paul Alary,… pic.twitter.com/je3VmxF8T7
Caesar Mk II
Francuski Caesar Mk II je unaprijeđena verzija prethodnog modela istoimene 155-milimetarske samohodne haubice na kotačima. Maksimalni domet gađanja standardnim streljivom iznosi do 40 km.
Ugrađena je oklopljena kabina s poboljšanom balističkom zaštitom od pješačkog naoružanja i protuminske zaštite, kao i dizelski motor snage 460 konjskih snaga, novi automatski mjenjač te novo kotačno podvozje tvrtke ARQUUS.
Na Caesar Mk II također se ugrađuje i najnovija verzija softvera za sustav upravljanja vatrom.
❗️🇭🇷Croatia has ordered 18 🇫🇷French 155mm Caesar Mk2 self-propelled howitzers and 15 Serval armored vehicles pic.twitter.com/t7MfGPL4Aa— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) December 9, 2025
Serval
Serval je lagano oklopljeno višenamjensko vozilo s konfiguracijom pogona 4x4. Oklop trupa pruža zaštitu od pješačkog naoružanja.
Vozilo ima pojačanu protuminsku zaštitu i može prevoziti do 10 vojnika, uključujući dva člana posade.
Na temelju ovog vozila moguće je razviti borbenu, zapovjednu, izvidničku, sanitetsku i druge varijante.
🇭🇷 Croatia has awarded a contract to KNDS France for the procurement of 18 Caesar mk2 155mm self-propelled guns and 15 Serval armoured personnel carriers. https://t.co/EJGnOPLdlT pic.twitter.com/YJBztVCOpb— Jeff2146🇧🇪 (@Jeff21461) December 8, 2025
Naoružanje borbene verzije čini daljinski upravljana oružna stanica s teškom strojnicom 12,7 mm ili 7,62 mm, ili automatskim bacačem granata od 40 mm.
Osim toga, Hrvatska je u studenom odobrila nabavu 44 najnovija glavna borbena tenka Leopard 2A8, koji bi trebali popuniti praznine nastale nakon slanja tenkova Ukrajini.
Božićni shopping i u Berlinu
Podsjećamo, premijer Plenković s dužnosnicima u utorak dolazi u Berlin. Posljednji put kada je premijer bio u posjetu nekom predsjedniku njemačke vlade, Hrvatska se unutar Europske unije još uvijek borila za ostvarivanje strateških ciljeva: ulaska u zonu eura i Schengen zonu.
Kako piše DW, to je bilo u lipnju 2022. i kancelar je bio Olaf Scholz.
"Uvijek je dobra vijest kad premijer prijateljske zemlje dođe i odluči napraviti božićni shopping u Njemačkoj i pritom iskazati povjerenje prema njemačkoj vojnoj tehnici. Između ostalog tu su tenkovi Leopard koje proizvodi Rheinmetall. Ona je posljednjih godina doživjela nevjerojatan rast", rekao je novinar DW-a Srećko Matić gostujući u ponedjeljak na N1.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare