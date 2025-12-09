Oglas

"Božićni shopping" vojne opreme: Što je točno Hrvatska nabavila od Francuske?

N1 Info
09. pro. 2025. 11:34
macron s plenkovićem
ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Hrvatska je naručila 18 francuskih samohodnih haubica na kotačima Caesar Mk2 i 15 oklopnih vozila Serval u sklopu opsežnih nabava za jačanje vojske.

O potpisivanju ugovora jučer je izvijestio KNDS France. Kako navode, novi topnički sustavi postat će važan dio vatrene potpore Hrvatske kopnene vojske.

Vlada Hrvatske krajem listopada odobrila je ove nabave, koje će se provoditi putem europskog obrambenog instrumenta SAFE, prenosi Militarnyi.

Caesar Mk II

Francuski Caesar Mk II je unaprijeđena verzija prethodnog modela istoimene 155-milimetarske samohodne haubice na kotačima. Maksimalni domet gađanja standardnim streljivom iznosi do 40 km.

Ugrađena je oklopljena kabina s poboljšanom balističkom zaštitom od pješačkog naoružanja i protuminske zaštite, kao i dizelski motor snage 460 konjskih snaga, novi automatski mjenjač te novo kotačno podvozje tvrtke ARQUUS.

Na Caesar Mk II također se ugrađuje i najnovija verzija softvera za sustav upravljanja vatrom.

Serval

Serval je lagano oklopljeno višenamjensko vozilo s konfiguracijom pogona 4x4. Oklop trupa pruža zaštitu od pješačkog naoružanja.

Vozilo ima pojačanu protuminsku zaštitu i može prevoziti do 10 vojnika, uključujući dva člana posade.

Na temelju ovog vozila moguće je razviti borbenu, zapovjednu, izvidničku, sanitetsku i druge varijante.

Naoružanje borbene verzije čini daljinski upravljana oružna stanica s teškom strojnicom 12,7 mm ili 7,62 mm, ili automatskim bacačem granata od 40 mm.

Osim toga, Hrvatska je u studenom odobrila nabavu 44 najnovija glavna borbena tenka Leopard 2A8, koji bi trebali popuniti praznine nastale nakon slanja tenkova Ukrajini.

Božićni shopping i u Berlinu

Podsjećamo, premijer Plenković s dužnosnicima u utorak dolazi u Berlin. Posljednji put kada je premijer bio u posjetu nekom predsjedniku njemačke vlade, Hrvatska se unutar Europske unije još uvijek borila za ostvarivanje strateških ciljeva: ulaska u zonu eura i Schengen zonu.

Kako piše DW, to je bilo u lipnju 2022. i kancelar je bio Olaf Scholz.

"Uvijek je dobra vijest kad premijer prijateljske zemlje dođe i odluči napraviti božićni shopping u Njemačkoj i pritom iskazati povjerenje prema njemačkoj vojnoj tehnici. Između ostalog tu su tenkovi Leopard koje proizvodi Rheinmetall. Ona je posljednjih godina doživjela nevjerojatan rast", rekao je novinar DW-a Srećko Matić gostujući u ponedjeljak na N1.

Caesar Mk II haubice leopard 2a8 nabava vojne opreme serval

