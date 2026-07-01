Rheinmetall, koji proizvodi oružje za Izrael, preuzeo većinski udio u hrvatskoj firmi

Ugovor o stjecanju većinskog udjela u DOK-ING-u Rheinmetall je sklopio u ožujku ove godine. Tom prilikom osnivač te tvrtke Vjekoslav Majetić je naveo da taj korak osigurava “da će razvoj, inženjerska izvrsnost i ključne kompetencije DOK-ING-a ostati u Hrvatskoj” te da će se time “dodatno osnažiti uloga Hrvatske unutar europske obrambene i tehnološke industrije”.