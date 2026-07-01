Oglas

DOK-ING

Rheinmetall, koji proizvodi oružje za Izrael, preuzeo većinski udio u hrvatskoj firmi

author
Hina
|
01. srp. 2026. 12:39
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
A mannequin equipped with the Gladius 2.0 soldier system is on display at the Rheinmetall defence company's stand during the "Enforce Tac" trade fair for security and defence in Nuremberg, southern Germany on February 25, 2026
Daniel Karmann / AFP

Njemački Rheinmetall dovršio je stjecanje većinskog udjela u hrvatskoj tvrtki DOK-ING, izvijestila je u srijedu tvrtka iz Düsseldorfa.

Oglas

Kako je priopćio Rheinmetall, njemačka tvrtka stekla je 51 posto udjela u hrvatskom DOK-ING-u, dok će preostalih 49 posto zadržati Vjekoslav Majetić, osnivač i dosadašnji jedini vlasnik. Kupoprodajna cijena nije objavljena.

Ovom akvizicijom Rheinmetall je, u skladu sa svojom širom strategijom, proširio portfelj u sektoru besposadnih vozila, u kojem se DOK-ING Sigurnost i obrana smatra inovacijskim hubom.

Ubuduće će tvrtka DOK-ING Sigurnost i obrana poslovati pod imenom Rheinmetall Unmanned Vehicles, navodi se u priopćenju Rheinmetalla.

“Povezivanjem Rheinmetallove stručnosti u području taktičkih vozila s DOK-ING-ovim sposobnostima u području besposadnih vozila stvara se snažna tehnološka osnova sa značajnim potencijalom za budući razvoj”, naveli su.

DOK-ING-ovu modularnu hibridnu platformu Komodo, namijenjenu teškim uvjetima rada i  nosivosti veće od 8,5 tona, Rheinmetall želi nadopuniti različitim funkcionalnim modulima i kompletima opreme, uključujući sustave za izravnu i neizravnu paljbu, operacije razminiranja i polaganja mina, izviđačke senzore te logističke sustave. 

„Sada možemo uspostaviti naš centar kompetencija u Hrvatskoj u području besposadnih i autonomnih vozila za vojne namjene. S ovom novom organizacijom cilj nam je ostvariti snažnu tržišnu poziciju u sektoru besposadnih borbenih i oklopnih vozila za borbenu potporu”, istaknuo je dr. Björn Bernhard, izvršni direktor Rheinmetallove divizije Vehicle Systems Europe.

Rheinmetall vidi potencijal rasta tržišta besposadnih i autonomnih vozila, a akvizicijom jača prisutnost u Hrvatskoj, članici EU i NATO-a.

U priopćenju se ističe da DOK-ING i Rheinmetall planiraju razvijati raspon rješenja za borbene zadaće i borbenu potporu, poput projekta besposadnog naoružanog sustava za potporu pod nazivom Wingman.

Taj besposadni sustav namijenjen je djelovanju uz glavne borbene tenkove i borbena vozila pješaštva u zadaćama izviđanja i vatrene potpore, a planira se njegova integracija s postojećim Rheinmetallovim platformama, uključujući glavni borbeni tenk Panther KF51, oklopno vozilo za izvlačenje Büffel/Buffalo te oklopno inženjerijsko vozilo Kodiak.

Ugovor o stjecanju većinskog udjela u DOK-ING-u Rheinmetall je sklopio u ožujku ove godine. Tom prilikom osnivač te tvrtke Vjekoslav Majetić je naveo da taj korak osigurava “da će razvoj, inženjerska izvrsnost i ključne kompetencije DOK-ING-a ostati u Hrvatskoj” te da će se time “dodatno osnažiti uloga Hrvatske unutar europske obrambene i tehnološke industrije”.

Rheinmetall je integrirana tehnološka grupacija sa sjedištem u Düsseldorfu i jedan od vodećih međunarodnih sustavnih dobavljača za obrambenu industriju te djeluje u kopnenoj, zračnoj, pomorskoj i svemirskoj domeni.

DOK-ING je visokotehnološka hrvatska tvrtka specijalizirana za razvoj i proizvodnju naprednih besposadnih sustava namijenjenih djelovanju u opasnim i visokorizičnim okruženjima, primjerice u vojnom razminiranju i vojnim inženjerijskim operacijama.

Aktivisti u Njemačkoj ovoga su travnja blokirali ulaz u tvornicu Rheinmetalla u Berlinu, protestirajući protiv proizvodnje oružja i partnerstva s Izraelom, koji prema izvješću UN-a od 2023. vrši genocid nad Palestincima u Pojasu Gaze.

Rheinmetall nije reagirao na poziv Business & Human Rights Resource centra, koji ga je pozvao da prestane izvoziti oružje u Izrael.

Teme
besposadna vozila genocid u gazi hrvatska tehnologija izrael obrambena industrija rheinmetall rheinmetall akvizicija dok-ing-a vojni sustavi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ