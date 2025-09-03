HŽ ulaže 49,4 milijuna eura u nove strojeve

"Budući da se nalazimo u najvećemu investicijskom zamahu obnove i modernizacije nema sumnje da će ova mehanizacija doprinijeti tomu da budemo još učinkovitiji i brži u tome poslu. Hrvatska je danas jedno veliko željezničko gradilište; mnogi su projekti u punome jeku, dok su neki i pri kraju i vrlo brzo će krajnji korisnici osjetiti poboljšanja kako u putničkome tako i u teretnome prijevozu", rekao je Kršić.