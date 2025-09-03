Panika u vlaku u Njemačkoj: Putnici se žalili na iznenadnu slabost, policija provodi istragu

Uzrok iritacija nije utvrđen. Iako su neki mediji nagađali mogućnost korištenja suzavca, policija još uvijek istražuje sve okolnosti incidenta. Kako su pojasnili iz Savezne policije za RTL, ne zna se je li riječ o kaznenom djelu, niti postoji osumnjičeni, a dodatnu složenost istrazi predstavlja i činjenica da u pogođenom vagonu nije bilo videonadzora.