Panika u vlaku u Njemačkoj: Putnici se žalili na iznenadnu slabost, policija provodi istragu

Više putnika Flixtrain vlaka moralo je nakratko napustiti kompoziciju na željezničkoj stanici u Rastattu zbog iznenadnih iritacija očiju i dišnih puteva.
Vlak je zbog incidenta zaustavljen, a putnike su na mjestu događaja zbrinule hitne službe.
Prema navodima glasnogovornika Savezne policije, ukupno devet osoba prijavilo je zdravstvene tegobe osoblju vlaka netom prije ulaska u stanicu.
Putnici su odmah po zaustavljanju vlaka izašli na peron, gdje su ih preuzeli djelatnici hitne pomoći, prenosi Fenix Magazin.
Uzrok iritacija nije utvrđen. Iako su neki mediji nagađali mogućnost korištenja suzavca, policija još uvijek istražuje sve okolnosti incidenta. Kako su pojasnili iz Savezne policije za RTL, ne zna se je li riječ o kaznenom djelu, niti postoji osumnjičeni, a dodatnu složenost istrazi predstavlja i činjenica da u pogođenom vagonu nije bilo videonadzora.
Putnici nastavili put, sporni vagon isključen iz prometa
Nakon kratkog boravka na svježem zraku i medicinske pomoći, putnici su nastavili svoje putovanje prema Baselu. Incident je prouzročio oko sat i pol kašnjenja. Vagon u kojem je došlo do incidenta preventivno je isključen iz daljnje vožnje.
Policija nastavlja s istragom kako bi utvrdila što je točno izazvalo zdravstvene tegobe putnika.
