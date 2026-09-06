HZJZ objavio preporuke za sigurnost djece uoči početka školske godine

Ako je dijete prvoškolac, posebnu pozornost posvetite putu u školu i iz nje, ističu u HZJZ-u. U sklopu preporuka navode i odabir najsigurnijeg puta do škole koji, kako ističu, nije nužno i najkraći te zajedničko uvježbavanje sigurnog kretanja po njemu. Djetetu treba objasniti svrhu pješačkog prijelaza, semafora i prometnog policajca te vlastitim primjerom pokazati kako se ispravno ponašati u prometu – ne prelaziti kolnik kada je za pješake upaljeno crveno svjetlo i ne prelaziti kolnik izvan pješačkog prijelaza.