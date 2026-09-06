PROMET
HZJZ objavio preporuke za sigurnost djece uoči početka školske godine
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je preporuke za sigurnost djece u prometu uoči početka nove školske godine, posebno ističući osnovna pravila i mjere opreza koja pridonose sigurnosti djece kao pješaka, ali i tijekom vožnje automobilom, biciklom i romobilom.
Ako je dijete prvoškolac, posebnu pozornost posvetite putu u školu i iz nje, ističu u HZJZ-u. U sklopu preporuka navode i odabir najsigurnijeg puta do škole koji, kako ističu, nije nužno i najkraći te zajedničko uvježbavanje sigurnog kretanja po njemu. Djetetu treba objasniti svrhu pješačkog prijelaza, semafora i prometnog policajca te vlastitim primjerom pokazati kako se ispravno ponašati u prometu – ne prelaziti kolnik kada je za pješake upaljeno crveno svjetlo i ne prelaziti kolnik izvan pješačkog prijelaza.
U sklopu preporuka za sigurnu vožnju automobilom, U HZJZ-u ističu da djeca do 150 centimetara visine trebaju biti smještena u posebnoj sigurnosnoj sjedalici ili postolju pričvršćenom posebnim kopčama ili pojasom, pri čemu su iznimka djeca visine između 135 i 150 centimetara koja se smiju prevoziti tako da su pravilno vezana sigurnosnim pojasom za odrasle osobe, ali samo na stražnjem sjedalu.
Vozač motornog vozila ne smije prevoziti dijete smješteno u sigurnosnoj sjedalici okrenutoj suprotno od smjera vožnje na putničkom sjedalu zaštićenom prednjim zračnim jastukom, ako zračni jastuk nije deaktiviran, čak i u slučajevima kada se zračni jastuk automatski isključuje, ističe se u preporukama.
Djeca mlađa od devet godina ne smiju samostalno voziti bicikl na cesti, već samo uz pratnju odrasle osobe. Za djecu mlađu od 16 godina obvezno je nošenje zaštitne kacige, a odrasli svojim primjerom mogu dodatno pridonijeti stvaranju sigurnih navika.
Bicikl treba biti odgovarajuće veličine i pravilno podešen djetetu, dok kaciga mora dobro prianjati uz glavu i biti pravilno namještena. U uvjetima smanjene vidljivosti preporučuje se korištenje reflektirajuće odjeće ili oznaka kako bi dijete bilo što uočljivije drugim sudionicima u prometu. Dijete do navršenih osam godina može na biciklu prevoziti osoba starija od 18 godina, pod uvjetom da bicikl ima posebno, čvrsto pričvršćeno sjedalo prilagođeno djetetu te da dijete nosi zaštitnu kacigu.
U sklopu preporuka za vožnju običnim romobilom, na prvom mjestu ističe se provjera je li romobil odgovarajuće veličine za dijete i je li tehnički ispravan. Dijete tijekom vožnje treba nositi zaštitnu kacigu, a preporučuju se i štitnici za koljena, laktove i zapešća. U uvjetima smanjene vidljivosti važno je koristiti reflektirajuću odjeću ili oznake. Djecu treba nadzirati tijekom vožnje, ne dopustiti prijevoz druge osobe te izbjegavati skliske i neravne površine, strmine i područja u blizini prometa, ističe se u preporukama.
Naglašava se i kako je djeci do 14 godina zabranjena vožnja električnim romobilom. Trajna snaga elektromotora električnog romobila ne smije biti jača od 0,6 kilovata, a njegova najveća brzina ne smije prelaziti 25 kilometara na sat.
Za sigurnu vožnju električnim romobilom obvezno je nositi zaštitnu kacigu, kretati se biciklističkom stazom ili trakom, a ako ih nema, površinom namijenjenom pješacima. Potrebno je voziti oprezno i smanjenom brzinom, s obje ruke na upravljaču, bez pridržavanja za druga vozila i korištenja slušalica. U uvjetima smanjene vidljivosti treba nositi reflektirajuću opremu, a noću imati uključena prednja i stražnja svjetla, navodi se u preporukama HZJZ-a.
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