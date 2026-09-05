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projekcije

Ovo bi mogle biti nove cijene goriva

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N1 Info
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05. ruj. 2026. 17:35
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Gorivo
Freepik/Ilustracija

U utorak bi ponovno moglo doći do promjene cijena goriva na benzinskim postajama.

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Kako javlja Dnevnik.hr, cijena eurosupera mogla bi porasti za šest centi, pa bi nova cijena iznosila euro i 73 po litri.

Cijena eurodizela mogla bi porasti za 14 centi i iznosila bi euro i 93 po litri.

Cijena plavog dizela mogla bi porasti za 13 centi, pa bi litra iznosila euro i 34 centa.

Riječ je o projekcijama, čeka se još konačna odluka Vlade.

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cijene goriva cijene goriva u hrvatskoj gorivo

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