O novim studentskim domovima i manjku kapaciteta rekao je da baš nije tako, da se nada da će Split sagraditi ono za što je dobio 35 milijuna eura, imaju lokaciju i osiguran im je novac, a ima još nekoliko gradova, mjesta, visokoškolskih ustanova gdje su dani ugovori za gradnju studentskih domova, u Slavonskom Brodu, Karlovcu, Gospiću i u Zadru.